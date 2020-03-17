Бизнес 20 минут назад

МакДональдз до 3 апреля закрывает все свои рестораны в Украине: McDrive работает

На время карантина будет работать служба доставки, а также окна McDrive

МакДональдз до 3 апреля закрывает все свои рестораны в Украине: McDrive работает МакДональдз до 3 апреля закрывает все свои рестораны в Украине: McDrive работает

С 17 марта по 3 апреля в рамках карантинных мер все рестораны быстрого питания "МакДональдз" в Украине закрываются. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе сети. 

"Безопасность и здоровье работников и клиентов для нас превыше всего! Мы разделяем эмоции и ответственность, и присоединяемся к рекомендациям ограничить перемещение и остаться дома", — сообщили в "МакДоналдьз в Украине". 

Как известно, Кабинет министров принял решение об ограничении работы всех заведений общественного питания для предупреждения распространения коронавируса на период с 17 марта по 3 апреля 2020 года,

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"МакДональдз закрывает свои двери в этот период. Согласно решению правительства, украинцы могут заказать доставку еды онлайн, поэтому мы продолжаем обеспечивать бесконтактные заказы через приложение Glovo и McDrive. Мы следим за рекомендациями международных и украинских организаций здравоохранения и внедряем их в работу: наши и без того строгие стандарты качества и безопасности мы усилили дополнительными мерами. Мы верим, что Украина преодолеет эту непростую ситуацию, и вскоре мы снова сможем встречать наших клиентов с улыбкой во всех ресторанах МакДональдз", — говорится в сообщении компании. 

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Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за введенного в Киеве запрета на работу заведений общественного питания с 17 марта 2020 года, рестораны "Семьи ресторанов Димы Борисова" приняли решение закупленные свежие продукты со своих складов передать незащищенным слоям населения.

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