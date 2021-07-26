McDonald's до конца года откроет свои первые рестораны в Луцке, Белой Церкви и Хмельницком

Компания "МакДональдс Украина" планирует за три года запустить рестораны во всех областных центрах Украины, где еще нет ни одного заведения. Так, уже в этом году популярные рестораны появятся в Луцке, Белой Церкви и Хмельницком.

Об этом Delo.ua сообщили пресс-служба компании.

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На сегодняшний день в Украине работает 101 ресторан МакДональдс в 22 городах, в том числе в областных центрах. Всего за 2021 год компания запланировала открытие 10 ресторанов по Украине, из которых уже работают рестораны в Харькове, Запорожье и первый ресторан в Ивано-Франковске.

До конца текущего года первые рестораны появятся в Белой Церкве, Луцке и Хмельницком, а в 2022 году — в Черновцах и Мариуполе.

Помимо этого, компания намерена заняться реновацией старых ресторанов в заведения нового поколения. Всего на реновацию старых и открытие новых ресторанов в 2021 году "МакДональдс Украина" намерена инвестировать около $42 млн.

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Кроме того, планируется и обновление меню. В компании сообщили, что в 2022 году планируется запуск тестового проекта — бургеров с растительным мясом Beyond meat как ответ набирающим обороты вегетарианским трендам.

Напомним, что МакДональдс хочет до конца 2021 года внедрить сортировку своих отходов по всей Украине.