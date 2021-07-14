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Как создать успешный бизнес, сохраняя окружающую среду: опыт корпорации "Биосфера"

Компания создала важное для циркулярной экономики страны предприятие, дающее вторую жизнь вторсырью, фактически превращая отходы в доходы. При этом выигрывают все — и предприятие, и общество, и окружающая среда

Как создать успешный бизнес, сохраняя окружающую среду: опыт корпорации "Биосфера" Как создать успешный бизнес, сохраняя окружающую среду: опыт корпорации "Биосфера"

Загрязнение окружающей среды — проблема настолько острая, что игнорировать ее уже мало кому удается. Лучшие умы человечества не устают предупреждать о надвигающейся экологической катастрофе, призывая страны озаботиться происходящим. И если развитый Запад вкладывает серьезные ресурсы в сохранение природы, то Украина делает в этом направлении только первые шаги.

В нашей стране инициативу в предотвращении экологического коллапса проявляют крупные компании. Корпорация "Биосфера" — одна из пионеров переработки втор­сырья. 

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Рециклинг — вторая жизнь вторсырья

Украина регулярно попадает в рейтинги стран с наибольшим объемом мусора на одного жителя. И это совершенно не те призовые места, на которых хотелось бы оказаться. Окрестности многих городов и сел просто кишат мусорными свалками, которые оказывают пагубное воздействие на окружающую среду. Каждый украинец выбрасывает 250-300 кг твердых бытовых отходов в год. Это вполне могло бы стать сырьем для вторичной переработки, которое сейчас, увы, приходится покупать за границей. Многие и хотели бы сортировать мусор, однако для этого пока не создано подходящих условий, поэтому благие намерения граждан остаются нереализованными.

Но, несмотря на трудности, рециклинговые компании (предприятия по обращению с отходами) в Украине существуют, и завод "Полигрин" тому доказательство. Он был открыт в 2014 году в Фастове. Сегодня предприятие перерабатывает 700-800 тонн отходов полиэтилена в месяц, из которых производится так называемая вторичная гранула, а из нее, в свою очередь, пакеты для мусора и другая продукция.

Идея создания завода, как и другие инициативы корпорации "Биосфера", возникла на стыке двух подходов: вертикальной интеграции как бизнес-составляющей и заботе об окружающей среде, поскольку мы активно поддерживаем экотренды и являемся постоянным участником общественных проектов по этой теме.

Еще в 2010 году мы обратили внимание на то, что в процессе нашего производства получаются отходы высокого качества, которые можно было бы использовать повторно для собственных нужд. На тот момент в Украине для производства использовалось в основном первичное сырье, получаемое из продуктов нефтепереработки, что неэкологично. Между тем в мире уже давно применялись технологии переработки вторичного сырья, что давало большую экономию и минимизировало вред для окружающей среды.

Мы перешли от теории к практике: приобрели специальное оборудование и начали переработку технологических отходов, которые затем использовали при производстве. Мы замкнули цикл: при производстве пакетов у нас образовывались отходы пленки, мы их самостоятельно превращали в гранулу, которую затем использовали при выпуске новых пакетов.

Циркулярная экономика: вперед в будущее

Вдохновившись успехом, мы решили масштабировать проект, задавшись вопросом: если можно использовать собственные технологические отходы, почему бы не добавить и другую вторичную гранулу, которая произведена другим способом или из других отходов? Было принято решение создать собственное предприятие по переработке.

Наши специалисты посетили в Европе много предприя­тий, занимающихся подобной деятельностью, чтобы перенять лучшие практики. Мы закупили оборудование итальянских и австрийских фирм, которое дает гранулу высокого качества, что позволяет нам задавать тон на украинском рынке вторичной гранулы. Шагнув вперед в этом направлении, мы внесли свой вклад в создание циркулярной экономики в Украине, а это как раз та модель, к которой необходимо стремиться.

Украина живет в основном в линейной экономике, когда продукты производят, используют и утилизируют, а в циркулярной сокращают использование ресурсов и отдают приоритет возобновляемым материалам, восстанавливают побочные продукты и отходы для дальнейшего использования в экономике.

Основное сырье, с которым мы работаем, — предварительно отсортированная полиэтиленовая пленка. К сожалению, в Украине не развита система раздельного сбора мусора, поэтому отобрать пленку необходимого качества для производства гранулы непросто. Мы продолжаем искать варианты, но пока пленку легче получать у промышленных контрагентов. В любом случае, это гораздо экологичнее, чем использовать первичное сырье.

Экологичность — дорогое удовольствие или необходимость?

Бытует мнение, что экопроекты достаточно затратны в исполнении. Хочу развенчать этот миф: подобное предприятие оценивается по таким же бизнес-показателям, как и любое другое. Создание экологического предприятия вовсе не хобби, а дальновидная и перспективная инвестиция.

Любой инвестиционный проект предусматривает привлечение капитала, независимо от того, экологическое это направление или нет. Конечно, у нас были серьезные затраты на приобретение помещения, оборудования, приведение в порядок территории. Однако несомненная ценность этого проекта в том, что он вывел нашу корпорацию в высшую лигу циркулярной экономики и поставил в первые ряды тех, кто проактивен и успешен в экологической нише.

Создание перерабатывающего предприятия позитивно повлияло на наши экономические показатели. Вертикальная интеграция означает, что мы, во-первых, покупаем гранулу сами у себя, а во-вторых, производим ее в Украине, а не привозим из-за рубежа, тем самым решая проблему импортозамещения. Наш завод — успешное предприятие, но кроме того мы улучшаем экономическую ситуацию, создаем рабочие места, формируем циркулярную экономику. Все это вместе и есть наш социальный капитал, наш вклад в улучшение жизни страны.

Устойчивое развитие как часть стратегии

Мы считаем рециклинг важнейшим элементом устойчивого развития. Мир давно движется в этом направлении, так что мы на одной волне с лучшими практиками. Любая крупная компания понимает, что корпоративная социальная ответственность — must have сегодняшнего дня, и она должна быть спланирована, как и любая другая бизнес-деятельность компании. Резюмируя те плюсы, которые получает общество от проектов нашей компании, можно сказать следующее: рециклинг обеспечивает бережное отношение к природным ресурсам, существенно уменьшая загрязнение окружающей среды; он также обеспечивает переход к циркулярной экономике, что в конечном счете благотворно влияет на экономику страны; кроме бизнес-эффекта предприятие по переработке дает социальный эффект: увеличение рабочих мест, налоги, выплачиваемые государству; компания поддерживает образовательные проекты и общественные инициативы по защите экологии; производство экологической линейки формирует культуру экопотребления в обществе, отвечая нуждам нового поколения, которое хочет жить в безопасном мире.

В целом корпорация "Биосфера" всегда следует своей миссии: "Создавать качественные и современные товары для дома, гигиены и профессионального использования away-from-home с заботой о потребителе, сотрудниках, обществе и ресурсах планеты".

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