Бизнес 1 час назад

AB InBev Efes Україна додасть на Recycle Map 1300 пунктів прийому вторсировини

Одна із глобальних цілей компанії до 2025 року — вийти на рівень, коли 100% продукції компанії буде випускатися в оборотній тарі чи в упаковці з переважно перероблених матеріалів

AB InBev Efes Україна додасть на Recycle Map 1300 пунктів прийому вторсировини AB InBev Efes Україна додасть на Recycle Map 1300 пунктів прийому вторсировини

Компанія AB InBev Efes об’єдналась з еко-стартапом Recycle Map — першою в Україні інтерактивною картою, на яку нанесені пункти прийому вторсировини.

 AB InBev Efes передала список із понад 1300 пунктів, куди кожен бажаючий може здати макулатуру, алюмінієві банки, ПЕТ, скло і зворотну пляшку. Кожен із пунктів буде нанесений на онлайн-карту, доступ до якої відкритий для всіх охочих на сайті https://recyclemap.org/.

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Своєю ініціативою, у Всесвітній день переробки вторсировини, AB InBev Efes Україна хоче ще раз нагадати споживачам про важливість дбайливого ставлення до навколишнього середовища і повторного використання ресурсів. Вторинна переробка може стати вирішенням проблеми обмеженості ресурсів, зменшити вартість готової продукції шляхом використання дешевшої сировини і зробити боротьбу із забрудненням навколишнього середовища більш ефективною.

Recycle map — соціальний проєкт, створений з метою популяризації та сприяння сортуванню та вторинної переробки відходів. У 2020 році проєкт увійшов у ТОП-10 кращих еко-стартапів України. Співробітництво з проєктом для AB InBev Efes Україна — це можливість зробити свій вклад у розвиток культури переробки і вторинного використання відходів. Вже зараз на пивоварнях компанії в Чернігові, Харкові та Миколаєві компанія AB InBev Efes Україна здає на вторинну переробку понад 99% відходів виробництва й упаковки.

В Україні тема накопичення відходів залишається однією з найбільш актуальних екологічних проблем. Попри це, безліч компаній ще не відійшли від тренду впровадження одноразових інновацій в оновленні упаковок, які тільки створюють додаткові труднощі з утилізацією. Інтерактивна карта Recycle map, в свою чергу, допоможе українцям з легкістю знайти найближчий до них пункт прийому вторсировини і долучитися до сталого управління побутовими відходами. Такою ініціативою AB InBev Efes Україна планує покращити ситуацію із вторинною переробкою і збільшити кількість вторсировини, яку здають українці.

Одна із глобальних цілей компанії до 2025 року — вийти на рівень, коли 100% продукції компанії буде випускатися в оборотній тарі чи в упаковці з переважно перероблених матеріалів. Переробка скла зменшує енерговитрати й економить природні ресурси: кожна тонна перероблених відходів збереже сотні кілограмів вапняку, соди та піску. Це не тільки вигідно в фінансовому плані, але і корисно для навколишнього середовища.

"Для нашої компанії важливо, щоб кожна оборотна пляшка здавалась як вторсировина і ми її повторно використовували для розливу продукції, — зазначає в.о. генерального директора AB InBev Efes Україна Денис Хренов. — Ми прагнемо показати, наскільки важливою є турбота про екологію та навколишнє середовище. Ми віримо, що кожен може зробити свій внесок, якщо змінить щоденні звички — зменшить кількість виробленого сміття та почне сортувати його. І проєкт Recycle Map націлений на те, щоб полегшити українцям це завдання".

На сьогодні існує три сценарії життя скляної пляшки. Перший — утилізація в загальний сміттєвий контейнер, після чого вона відправляється на полігон, де розкладається до 1 млн років. Другий варіант схожий на переробку пластику: склобій подрібнюють і переплавляють, після чого виробляють нову скляну тару. У третьому випадку цілі пляшки, які вже були у використанні й не мають пошкоджень, миють, дезінфікують і використовують повторно. Використання оборотної скляної пляшки — це не просто спосіб зменшити кількість твердих побутових відходів, але й можливість для зниження викидів СО2 і раціонального використання природних ресурсів.

 

ДОВІДКА

AB InBev Efes Україна — один із лідерів українського пивоварного ринку, який є спільним підприємством найбільшої в світі пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev і регіональної пивоварної компанії з виробництва напоїв із провідними позиціями Anadolu Efes. AB InBev Efes Україна має три броварні у Чернігові, Харкові та Миколаєві.  

Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; квасу "Село і люди", сидру "Де Сад".

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