Через год в Украине запретят пластик: министр Абрамовский рассказал, что делать бизнесу

У украинского бизнеса будет год на то, чтобы отказаться от пластика. Об этом во время встречи с журналистами рассказал министр экологии Роман Абрамовский, комментируя изменения в законодательство по запрету пластика в Украине. "Через год будет введен запрет производства, ввоза и применения на территории Украины пластиковых товаров, для которых существует альтернатива", — сказал министр.

В частности, под запрет попадут:

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соломинки;

столовые приборы (вилки, ложки, ножи, палочки, шпажки, мешалки для напитков);

посуда (тарелки, стаканы и так далее);

палочки для воздушных шариков и основа для них;

гигиенические ватные палочки;

емкости для еды и напитков (контейнеры);

крышки от емкостей для напитков;

емкости для еды и напитков из вспененного пенополистерола (выделяет канцерогенные вещества при нагревании);

изделия из оксобиоразлагаемого пластика (быстрее распадается на микропластик).

Также будут отдельно маркировать товары, которые не идут на переработку: на упаковке будут писать, что эта продукция вредит окружающей среде:

влажные салфетки, как бытовые, так и для личного ухода;

средства личной женской гигиены;

подгузники;

табачные изделия с фильтрами.

По словам Абрамовского, альтернативой для обычного пластика может стать биопластик из кукурузного крахмала: из подобной гранулы, уверен министр, можно производить те же товары (к примеру, одноразовую посуду, упаковку или пакеты), не меняя оборудование.

Пластиковые трубочки для напитков министр предлагает заменить бамбуковыми или делать из многослойной бумаги. Аналогичные материалы можно применять для изготовления ушных палочек, пластиковую основу которых также запретят. "Буду честным, многослойная бумага в два раза дороже пластика, однако, если учитывать жизненный цикл продукта и тарифы на его утилизацию, в итоге получается, что использование бумаги оправдано на 100%", — считает министр.

Дерево, которое будет использоваться для производства того, что раньше делалось из пластика, также будет из переработки. Альтернативой может стать энергетическая древесина.

Одной маркировкой производители упаковки (в том числе бутылок) и влажных салфеток не отделаются. "В чем суть. Люди, которые производят салфетки, бутылки, должны собрать и переработать сырье. Сколько это будет в процентах (от производства подобного продукта. — Delo.ua), непонятно. Обсуждали с президентом, он очень жесткий в этом вопросе", — сказал Абрамовский, сказав, впрочем, что поначалу процент переработки к производству не будет слишком большим, и привел как пример вариант 50% от всего производства. При этом уточнил: в перспективе хотят довести этот процент до 90% от производства.

"Компаниям нужен год, чтобы перенастроить производство, кто-то может не выдержать конкуренции, мы понимаем, что через год останутся лишь сознательные производители", — в частности, сказал министр.

Пока, впрочем, это всего лишь драфт законодательной инициативы. Однако неофициально бизнес уже говорит, что возлагать всю ответственность за сбор упаковки на производителя — не лучшее решение.

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Бизнес опередил государство

Впрочем, как рассказали Delo.ua в Украинской Упаковочно-Экологической Коалиции, международные компании на территории нашей страны уже давно используют экономическую модель, базирующуюся на исполнении принципа расширенной ответственности производителя. Согласно этому принципу, производители упаковки и товаров в упаковке берут ответственность за дальнейшую жизнь использованной упаковки с целью ее возвращения в экономику как вторичного сырья.

"То есть производитель упаковки или товаров в упаковке отвечает перед потребителем не только за качество купленного товара, но и за сбор и дальнейшую переработку тары и упаковки, в которой содержался продукт", — рассказали нам в коалиции.

Такой принцип расширенной ответственности производителя применяется в 26 странах Евросоюза. Украина, согласно Соглашению об Ассоциации с ЕС, также взяла на себя обязательства внедрять данную модель.

Так, в частности, с конца 2017 года в Вышгороде функционирует система раздельного сбора бытовых отходов, которую реализует УКРУЭК, местная власть и пять международных компаний (Coca-Cola Beverages Ukraine, PepsiCo Ukraine, Tetra Pak, Elopak, Can Pack), работающих в городе. За этот период в городе поставили почти 400 контейнеров, в которых собирают стекло и другие виды упаковки: картон, бумагу, металлические банки, ПЭТ-бутылки. На сегодня, говорят в коалиции, удалось собрать около 2000 тонн упаковки — это 40% от общего количества отходов, которые генерирует Вышгород.