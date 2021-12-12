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Перед Новым годом в Украине взлетят цены на хлеб – эксперты
К Новому году стоимость хлеба в Украине может резко возрасти из-за экспортной ориентации отрасли.
Об этом в ходе круглого стола по обсуждению ценовой ситуации на рынке муки заявил глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службу Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.
“Должен действовать фонд товарных интервенций для сглаживания рыночных колебаний цен на сырье. Должны быть отдельные цены этой отрасли на газ и энергоносители. Государство могло бы немного унять свой налоговый аппетит по отношению к этому социально важному продукту: рентабельность производителя в буханке хлеба – не более 30 – 40 копеек, тогда как налоговая составляющая в стоимости буханки – около 1,2 грн”, – рассказал Васильченко.
В свою очередь, руководитель подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман отметила, что рекордные урожаи зерна и зерновых культур не отражаются на том, чтобы украинцы имели справедливые цены на хлеб.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По ее словам, рост цен на зерно на международных рынках только подталкивает цену хлеба в Украине, а механизмы госконтроля за ценами и ценообразованием малоэффективны.
В ходе круглого стола участники определили основные проблемы, которые стали ключевыми причинами удорожания муки и хлеба:
– вопросы начисления и уплаты НДС по разным ставкам;
– искривление показателей себестоимости и цен из-за несовершенных механизмов их декларирования;
– отсутствие товарных интервенций для балансировки стоимости.
"Производители муки работают с минимальной рентабельностью. Если оно хотя бы 3%, это будет счастьем. Но при действующем регулировании цен производители муки будут работать "в минус", – пояснил представитель союза "Мука Украины" Родион Рыбчинский.
Ранее глава Всеукраинской Ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дудченко сообщил изданию Delo.ua, что за сентябрь – ноябрь предприятия ВАП повысили цены на хлебобулочные изделия на 7 – 10%, а до конца года их стоимость может вырасти еще на 5 – 10%.
Он считает, что это связано с общей мировой тенденцией увеличения спроса и цен на продовольствие в первую очередь на зерно, сахар, растительное масло, дрожжи, увеличение оплаты труда, стоимости материалов, энергоносителей и из-за инфляции.