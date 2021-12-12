Перед Новым годом в Украине взлетят цены на хлеб – эксперты

К Новому году стоимость хлеба в Украине может резко возрасти из-за экспортной ориентации отрасли.

Об этом в ходе круглого стола по обсуждению ценовой ситуации на рынке муки заявил глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службу Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

“Должен действовать фонд товарных интервенций для сглаживания рыночных колебаний цен на сырье. Должны быть отдельные цены этой отрасли на газ и энергоносители. Государство могло бы немного унять свой налоговый аппетит по отношению к этому социально важному продукту: рентабельность производителя в буханке хлеба – не более 30 – 40 копеек, тогда как налоговая составляющая в стоимости буханки – около 1,2 грн”, – рассказал Васильченко.

В свою очередь, руководитель подкомитета по вопросам регуляторной политики Анна Личман отметила, что рекордные урожаи зерна и зерновых культур не отражаются на том, чтобы украинцы имели справедливые цены на хлеб.

По ее словам, рост цен на зерно на международных рынках только подталкивает цену хлеба в Украине, а механизмы госконтроля за ценами и ценообразованием малоэффективны.

В ходе круглого стола участники определили основные проблемы, которые стали ключевыми причинами удорожания муки и хлеба:

– вопросы начисления и уплаты НДС по разным ставкам;

– искривление показателей себестоимости и цен из-за несовершенных механизмов их декларирования;

– отсутствие товарных интервенций для балансировки стоимости.

"Производители муки работают с минимальной рентабельностью. Если оно хотя бы 3%, это будет счастьем. Но при действующем регулировании цен производители муки будут работать "в минус", – пояснил представитель союза "Мука Украины" Родион Рыбчинский.

Ранее глава Всеукраинской Ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дудченко сообщил изданию Delo.ua, что за сентябрь – ноябрь предприятия ВАП повысили цены на хлебобулочные изделия на 7 – 10%, а до конца года их стоимость может вырасти еще на 5 – 10%.

Он считает, что это связано с общей мировой тенденцией увеличения спроса и цен на продовольствие в первую очередь на зерно, сахар, растительное масло, дрожжи, увеличение оплаты труда, стоимости материалов, энергоносителей и из-за инфляции.