Инфляция выше 10% продержится весь третий квартал — НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует, что в течение третьего квартала 2021 года инфляция в стране будет оставаться выше 10% относительно прошлогодних показателей, однако замедлится в конце года.

Как говорится в сообщении регулятора, по итогам года рост потребительских цен составит 9,6%, при этом НБУ продолжает быть уверенным, что она вернется к установленной им цели в 5% во втором полугодии 2022 года.

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По мнению регулятора, замедлению инфляции будут способствовать поступления на рынки нового урожая, корректировки глобальных цен на энергоносители и продовольствие, а также ужесточение монетарной политики НБУ, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер.

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В центробанке отмечают, что ускорение потребительской инфляции в июле до 10,2% с 9,5% в июне соответствует траектории прогноза НБУ, но по отдельным компонентам динамика несколько отличалась. В частности, раньше, чем ожидалось, началась коррекция внутренних цен на масло, тогда как ряд продуктов питания дорожал быстрее.

Под влиянием устойчивого потребительского спроса и повышения производственных расходов, в частности на сырье, энергию и оплату труда, рост цен на обработанные продовольственные товары в ускорился до 12,3%. В частности, продолжили дорожать макаронные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты.

Сдерживающим фактором было снижение темпов роста цен на подсолнечное масло в годовом измерении, однако это пока не отразилось на динамике цен продуктов его переработки (майонезов и маргаринов), которые лишь ускорили рост.

Повышение стоимости услуг также ускорилось — до 8,2% в годовом исчислении. На это также повлияли устойчивый потребительский спрос и рост производственных расходов. Так, быстрее стали дорожать услуги общепита, культуры, больниц, страхования личного транспорта и такси, а также аренды и ремонта жилья.

В то же время подорожание туристических услуг замедлилось благодаря увеличению предложения зарубежного отдыха. В результате резкого спада заболеваемости и благоприятной ситуации на валютном рынке замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 1,2%).

В частности, медленнее дорожали фармацевтическая продукция и медицинские товары, моющие средства и автомобили, а одежда и обувь, домашний текстиль еще больше подешевели. В то же время под влиянием устойчивого потребительского спроса быстрее росла стоимость электроники, товаров для личного ухода, мебели и посуды.

Рост цен на сырые продукты питания ускорился тоже до 8,2%. Так, быстрее росли цены на яйца, прежде всего из-за подорожания кормов. Дополнительным фактором удорожания яиц могла быть жаркая погода. Также повышалась стоимость молока и мяса вследствие роста затрат на корма, энергию и уменьшение предложения, учитывая спад в животноводстве.

Продолжил дорожать сахар из-за высоких мировых цен и более низкого прошлогоднего урожая сахарной свеклы. Возобновился и рост цен на овощи борщевого набора в годовом измерении вследствие худших погодных условий в этом году. Зато продолжили дешеветь благодаря расширению предложения некоторые другие овощи (помидоры, огурцы, кабачки) и фрукты (виноград, яблоки).

Рост административно регулируемых цен ускорился до 18,5%, в том числе из-за ускорения подорожания алкогольных напитков, прежде всего за счет пива и игристых вин.

Продолжила повышаться стоимость транспортных услуг вследствие роста затрат на топливо и оплату труда. На фоне дальнейшего восстановления авиасообщения и значительного спроса на него авиаперевозчики увеличили тарифы на свои услуги, компенсируя значительные потери за время простоя. Ускорился и рост тарифов на местную телефонную связь.

С другой стороны, рост стоимости природного газа несколько замедлился прежде всего из-за эффекта базы сравнения. Так, несмотря на стремительное подорожание газа в Европе, в июле стоимость газа для украинских домохозяйств выросла лишь на 3,3% благодаря возможности заключения годовых контрактов.

Темпы роста стоимости топлива продолжили постепенно замедляться — до 33,8% в годовом изменении. В НБУ объясняют это прежде всего эффектом базы сравнения. Определенное влияние также имело государственное регулирование цен, в частности ограничение торговой надбавки на бензин А-95 и дизельное топливо.

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