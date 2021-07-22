НБУ повысил учетную ставку до 8%

Правление Национального банка Украины 22 июля приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с нынешних 7,5%. Как отмечается в сообщении регулятора, в условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

НБУ также решил продолжить плановое сворачивания антикризисных мер; установить стоимость кредитов рефинансирования на уровне "учетная ставка + 1 процентный пункт" при условии проведения количественного тендера и стоимость не ниже этого уровня — при условии проведения процентного тендера;

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Кроме того, регулятор решил уменьшить плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 20 млн долларов до 5 млн.

"Прогноз Национального банка предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий. В случае реализации дополнительных проинфляционных рисков НБУ готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%", — сказано в сообщении.

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В НБУ констатируют, что в первом полугодии инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5±1%, однако отклонение оказалось большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов. Так, в июне потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше апрельского прогноза Нацбанка (9,2%).

"С одной стороны, такая динамика в значительной степени обусловлена ​​временными факторами — ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой — существенно усилилось фундаментальное инфляционное давление", — говорится в сообщении.

Так, базовая инфляция в июне ускорилась до 7,3% относительно июня-2020 и заметно превысила апрельский прогноз (6,8%) прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных расходов предприятий, в том числе на оплату труда.

НБУ отмечает, что на усиление инфляционного давления, в частности фундаментального, влияет также динамическое обновление экономики, о котором свидетельствуют ежемесячные и другие высокочастотные индикаторы.

Так, в апреле индекс производства базовых отраслей вырос на 18,3% к прошлому году, в мае — на 4,1%, а индекс ожиданий деловой активности в июне достиг наивысшего значения с октября 2019 года. В то же время в определенной степени сдерживали фундаментальное инфляционное давление благоприятная ситуация на валютном рынке и стабилизация инфляционных ожиданий.

По прогнозу НБУ, в ближайшее время инфляция незначительно превысит 10%, но в конце 2021 года замедлится и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года.

"Учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8,0% до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители", — убеждены в центробанке.

НБУ полагает, что ужесточение его монетарной политики, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания и постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления.

В свою очередь прогноз роста ВВП регулятор оставил прежним — на уровне около 4% в 2021-2023 годах.

"Устойчивый потребительский спрос и благоприятные условия внешней торговли компенсируют потери экономики Украины из-за усиления карантина зимой и весной. Несмотря на это, Национальный банк сохранил прогноз роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,8%. В дальнейшем экономика будет расти приблизительно на 4,0% ежегодно", — говорится в сообщении.

По мнению Нацбанка, кроме высокого частного потребления этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий.

В своем макропрогнозе НБУ также отмечает, что текущий счет платежного баланса Украины в 2021 году вернется к незначительному дефициту — 0,4% ВВП: это будет определяться ростом внутреннего спроса, восстановлением иностранного туризма и более высокими объемами выплат дивидендов.

"Эти факторы будут частично компенсированы благоприятными условиями торговли и рекордным урожаем зерновых. В 2022-2023 годах дефицит текущего счета значительно расширится в результате дальнейшего роста внутреннего спроса на фоне худших условий торговли", — прогнозируют в Нацбанке.

Основным предположением, которое НБУ принимает во внимание при составлении макропрогноза, по-прежнему остается прогресс в переговорах Украины с Международным валютным фондом.

"Длительное торможение в выполнении соглашения о сотрудничестве с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета, прежде всего в последующие годы. Также это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит центробанк проводить более жесткую монетарную политику", — подчеркивает регулятор.

В центробанке при этом уверены, что выполнение программы сотрудничества с МВФ позволит привлечь предусмотренный объем официального финансирования и удешевить другие заимствования на внешнем и внутреннем рынках, что позволит удерживать международные резервы в 2021-2023 годах на уровне 29-31 млрд долларов.

Ключевыми рисками для макропрогноза называется усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и более существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире.

"Новые варианты коронавируса, в частности "Дельта", быстро распространяются по миру и могут нанести новый ущерб украинской экономике. В то же время, по оценкам НБУ, отрицательный вклад всех карантинных ограничений, введенных в первом полугодии 2021 года, в летний реальный ВВП составил 0,6 п.п.", — сообщили в НБУ.

Как отмечает центробанк, в отличие от карантина весной прошлого года, эти меры не имели сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

В свою очередь вероятность длительного и существенного инфляционного всплеска в мире под влиянием значительных фискальных и монетарных стимулов создает риски усиления импорта инфляции в Украину и ускорения перехода ведущих центробанков к более жесткой монетарной политике.

"Последнее может снизить интерес инвесторов к странам Emerging Markets, в частности в Украине. Актуальными остаются другие риски проинфляционного характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли", — добавили в Нацбанке.

Напомним, что в июне 2020 года НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю независимой Украины — с 8% до 6%. В июле, а затем в сентябре, октябре и январе 2021 года ее оставляли неизменной.

В марте Нацбанк решил повысить учетную ставку до 6,5%, а уже в апреле — сразу до 7,5%. В июне было решено оставить ее на том же уровне.