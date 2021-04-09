НБУ будет рефинансировать банки под залог облигаций "Укравтодора"

Национальный банк Украины (НБУ) включил облигации серии "N" и "O", эмитированные Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор), в пул залогов по операциям рефинансирования и позволил их использовать для осуществления банками операций репо с регулятором.

Как сообщает пресс-служба регулятора, данное решение позволит расширить инструментарий банков по регулированию собственной ликвидности. Ему предшествовал анализ ценных бумаг и их эмитента.

Эти изменения предусмотрены решением правления НБУ Украины от 5 апреля 2021 года № 120-рш "О включении эмитированных Государственным агентством автомобильных дорог Украины облигаций в пул активов (имущества), обеспечивающих выполнение банками обязательств по операциям рефинансирования", которое вступило в силу с 8 апреля.

В апреле 2020 года Национальный банк предусмотрел возможность включения облигации предприятий, размещение которых осуществлено под гарантию Кабинета Министров, в перечень активов, которые могут быть залогом по операциям рефинансирования.

По информации НБУ, включение таких облигаций в залоговый пул будут приниматься отдельным решением правления Нацбанка после проведения анализа активов.

В июле прошлого года Национальный банк включил облигации Укравтодора (серии "K") в пул залогов по операциям рефинансирования и позволил их использование для проведения банками операций репо с регулятором, а в декабре — серии "M" и "L".

Ранее сообщалось, что НБУ утвердил подход к определению справедливой стоимости муниципальных облигаций, которые могут быть включены в пул залогов по кредитам рефинансирования.

Перед этим Национальный банк Украины определил правила справедливой стоимости облигаций предприятий, выпущенных под государственную гарантию.