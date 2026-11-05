Крупнейший телеком-оператор Европы выкупит свои акции на 2 млрд евро после успешного квартала

Крупнейший телекоммуникационный оператор Европы Deutsche Telekom AG объявил о планах направить до 2 миллиардов евро на выкуп собственных акций в 2027 году. Решение было принято после того, как финансовые результаты компании за третий квартал превзошли ожидания аналитиков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Скорректированная прибыль к вычету процентов, налогов и амортизации с учетом лизинга за отчетный период достигла 12,2 миллиарда евро. Это превысило средний прогноз рынка, который составил 12,05 миллиарда евро.

На фоне успешных показателей немецкая группа повысила годовой прогноз по скорректированному EBITDAAL с 47,5 до примерно 47,6 миллиарда евро. Кроме того, компания увеличит дивиденды за 2026 год до 1,10 евро за акцию по сравнению с 1 евро в прошлом году. Генеральный директор концерна Тим Геттгес подчеркнул, что сильные показатели компании устанавливают ориентиры для всей отрасли и подтверждают успешность избранной долгосрочной стратегии.

Ситуация на домашнем рынке и проблемы в США

В Германии общая выручка компании в третьем квартале выросла на 3,9% — до 6,6 миллиарда евро, в то время как аналитики ожидали 6,4 миллиарда евро. На внутреннем рынке Deutsche Telekom привлекла 190 тысяч новых пользователей оптоволоконного интернета непосредственно к дому и в целом подключила 11 тысяч новых абонентов широкополосной связи.

Несмотря на сильные финансовые отчеты, акции Deutsche Telekom с начала года просели примерно на 4%. Котировки не смогли подтолкнуть даже августовское решение увеличить программу выкупа акций на 2026 год с 2 миллиардов до 5 миллиардов евро. Главным сдерживающим фактором роста стал контрольный пакет акций американского подразделения T-Mobile US Inc.

Если долгое время бизнес в США обеспечивал немецкой группе преимущество европейским конкурентам, то в этом году акции T-Mobile уже упали примерно на 22%, хотя по темпам прироста клиентских аккаунтов подразделение также превзошло ожидания.

Ранее Deutsche Telekom проводила предварительные консультации по объединению с T-Mobile, однако решила воздержаться от официального предложения о слиянии.

Напомним, ранее Deutsche Telekom планировала создать крупнейшую телефонную компанию в мире путем слияния с T-Mobile US. Немецкий концерн вел переговоры о поглощении американского подразделения, рассчитывая, что рыночная стоимость объединенного гиганта превысит капитализацию лидера рынка китайской China Mobile.