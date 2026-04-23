Deutsche Telekom планирует создать крупнейшую телефонную компанию мира из-за слияния с T-Mobile US

Немецкий телекоммуникационный гигант Deutsche Telekom начал переговоры о потенциальном слиянии со своим американским подразделением T-Mobile US. В случае успеха сделки на рынке появится новый мировой лидер отрасли, стоимость которой превысит капитализацию китайского гиганта China Mobile.

Переговоры сейчас находятся на ранней стадии. Предполагается создание единой холдинговой структуры, которая будет иметь листинг как на европейских, так и американских биржах.

Масштабы будущего объединения

На сегодняшний день Deutsche Telekom уже контролирует около 53% акций T-Mobile US, однако полное слияние позволит радикально изменить структуру собственности и рыночную оценку активов.

  • Суммарная капитализация: рыночная стоимость объединенной компании может составить $349 млрд ($149 млрд — немецкая часть, $215 млрд — американская).
  • Мировое лидерство: новая структура опередит нынешнего лидера China Mobile, капитализация которого составляет около $234 млрд.
  • Цель соглашения: упрощение корпоративной структуры и сокращение разрыва в оценке между прибыльным американским бизнесом и европейскими активами.

Препятствия и риски

Несмотря на финансовую привлекательность, путь к слиянию усугубляется политическими факторами. Правительство Германии и государственный банк KfW совместно владеют 28% акций Deutsche Telekom и потребуют гарантий сохранения рабочих мест и инвестиций внутри страны. В то же время регуляторы в США уже заявили о намерении тщательно изучить детали транзакции.

Аналитики Citigroup также указывают на вероятное сопротивление миноритарных акционеров T-Mobile, которые могут не увидеть выгоды в объединении без значительной премии к стоимости своих акций.

Напомним, оператор Vodafone Украина завершил поглощение компании "Фринет" за $2 млн. Благодаря настоящему соглашению компания увеличила свою долю в операторе фиксированной связи до 100%, продолжая стратегию расширения бизнеса в сегменте домашнего интернета.

Автор:
Максим Кольц