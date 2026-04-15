Vodafone Украина завершила поглощение Frinet за $2 млн

Vodafone Украина, второй по размеру мобильный оператор страны, в 2025 году полностью приобрел оператора фиксированной связи "Фринет", инвестировав $2 млн, и увеличил свою долю до 100%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина".

Vodafone Украина расширяет фиксированный бизнес

"$2 млн были уплачены акционерам, доля участия которых не обеспечивала контроль. Балансовая стоимость долей участия, не обеспечивающих контроль, в ООО "Фринет" составила 27 млн грн", - говорится в годовом отчете "Vodafone Украина".

Согласно отчету, в 2025 году группа увеличила выручку на 14% по сравнению с предыдущим годом – до 27,8 млрд грн, а чистая прибыль выросла на 18% и составила 4,18 млрд грн.

Наибольшую долю доходов обеспечили услуги мобильной связи: выручка от мобильных абонентов выросла на 16,4% – до 22,09 млрд грн. Доходы от фиксированного бизнеса увеличились на 15,9% – до 1,09 млрд грн, от пропуска трафика других мобильных операторов – на 1,5%, до 2,51 млрд грн. Выручка от роуминга выросла на 3,1% и составила 0,78 млрд грн, тогда как реализация товаров увеличилась на 0,6% – до 923 млн грн.

В то же время, себестоимость за год выросла до 7,02 млрд грн по сравнению с 6,01 млрд грн в 2024 году. Основными факторами стали повышение затрат на электроэнергию и другие производственные потребности – до 2,86 млрд грн с 2,4 млрд грн, рост платы за использование радиочастот – до 1,38 млрд грн с 1,13 млрд грн, а также увеличение расходов на роуминг – до 0,41 млрд грн с 0,33 млрд грн. В то же время расходы на пропуск трафика в сетях других операторов несколько снизились – до 1,15 млрд грн против 1,16 млрд грн годом ранее.

Кроме того, в 2025 году выросли операционные расходы компании: на рекламу и маркетинг – до 0,51 млрд грн с 0,43 млрд грн годом ранее, комиссионное вознаграждение дилерам – до 0,50 млрд грн с 0,43 млрд грн, расходы на консалтинг – до 0,69 млрд грн с 0,57 млрд грн, грн с 0,36 млрд грн.

Согласно отчету, численность штатных работников группы за год не изменилась и составила около 4,5 тыс. человек.

О долге $281 млн, дивиденды и изменения в ликвидности

Vodafone Украина заявила, что планирует своевременно выполнять финансовые обязательства, однако признает риски, связанные с мораторием на валютные платежи за границу.

В компании отмечают, что погашение еврооблигаций на 281 млн долларов в феврале 2027 года зависит от валютных ограничений, возможностей рефинансирования или договоренностей с кредиторами.

Группа также рассматривает дополнительные меры по контролю денежных потоков и обеспечению финансовой стабильности, а менеджмент ожидает выполнения долговых ковенантов в ближайшие 12 месяцев.

В феврале компания уплатила $13,4 млн (578 млн грн) процентов по еврооблигациям.

В 2025 году Vodafone Украина объявила дивиденды на 3,01 млрд грн, из которых 412 млн грн оставались невыплаченными по состоянию на конец года, еще 151 млн грн было выплачено в первом квартале.

Для управления валютными рисками группа инвестировала в краткосрочные ОВГЗ в валюте, сократив их объем до 0,97 млрд грн с 1,33 млрд грн годом ранее.

Свободные средства компании на конец 2025 года составили 8,09 млрд грн против 10,34 млрд грн годом ранее, в основном в долларах США.

Также компания держала краткосрочный депозит на 0,85 млрд грн под 0,4%, тогда как годом ранее аналогичные депозиты составляли 2,02 млрд грн.

Напомним, компания продолжает модернизацию сети и подготовку к запуску 5G. В 2025 году реализованы пилотные проекты в ряде городов и учебных заведений, а также запущены первые открытые 5G-зоны во Львове, Харькове и Бородянке. Параллельно идет модернизация инфраструктуры в партнерстве с Nokia.