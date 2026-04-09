Vodafone запустил 5G на главном вокзале Львова

Vodafone Украина расширил тестирование сети пятого поколения во Львове – 5G-покрытие появилось на территории Главного железнодорожного вокзала.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

Выбор этой локации имеет стратегическое значение, ведь вокзал является одной из самых загруженных точек города с высокой концентрацией пользователей.

Запуск 5G позволяет эффективно решить проблему пиковых нагрузок на сеть. При одновременном прибытии нескольких поездов, в том числе скоростных "Интерсити", сотни пассажиров активно пользуются мобильным интернетом - заказывают такси, просматривают карты или передают данные. В таких условиях сети предыдущих поколений могут перегружаться, тогда как 5G обеспечивает стабильную связь благодаря способности обслуживать значительное количество устройств одновременно без потери скорости подчеркивает пресс-служба.

Покрытие, скорость и условия использования

Тестирование 5G во Львове проходит с 12 января и охватывает центральную часть города, близлежащие районы, Львовскую политехнику и район железнодорожного вокзала. Сеть работает на оборудовании Nokia в диапазоне 3500 МГц. Кроме Львова тестовое покрытие также развернуто в Бородянке и Харькове.

С момента запуска к сети уже подключилось более 307 тысяч пользователей. По данным оператора, максимальная скорость в реальных условиях под нагрузкой достигала 1,9 Гб/с.

Vodafone тестирует 5G без дополнительных подключений: использование сети тарифицируется по стандартным условиям 4G/LTE. Абоненты с соответствующими SIM-картами и смартфонами могут автоматически подключаться к 5G в зоне покрытия.

Проверить готовность SIM-карты можно через индикатор 4G/LTE на смартфоне или с помощью запроса *222#. Поддержку 5G смартфоном определяют через настройки сети: при наличии соответствующей опции устройство подключится к сети автоматически.

При успешном тестировании во Львове оператор не исключает дальнейшее расширение 5G на другие города Украины.

Технология 5G

27 мая 2024 года в Украине впервые состоялся тестовый запуск сети связи 5G. Vodafone совместно с компанией Nokia организовали телемост, объединив Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки для проверки качества связи 5G.

Технология 5G обеспечивает передачу данных в 10 раз быстрее 4G, что открывает новые возможности для обмена большими объемами информации.

Полноценный запуск 5G в Украине должен состояться в 2022 году, однако полномасштабное вторжение России помешало этому.

С научной точки зрения, технология 5G безопасна для здоровья людей. В стандарте 5G предусмотрена работа на частотах 24 ГГц и выше, в отличие от 4G сигналов (6 ГГц). Однако базовые станции 5G должны располагаться через каждые несколько сотен метров, чтобы использовать эти высокие частоты. Поэтому для обеспечения высокого качества связи базовые станции 5G могут располагаться внутри зданий так, чтобы быть как можно не заметнее.