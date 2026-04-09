Vodafone запустив 5G на головному вокзалі Львова

Vodafone Україна розширив тестування мережі п’ятого покоління у Львові - 5G-покриття з’явилося на території Головного залізничного вокзалу.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в прессрелізі компанії.

Обрання цієї локації має стратегічне значення, адже вокзал є однією з найбільш завантажених точок міста з високою концентрацією користувачів.

Запуск 5G дозволяє ефективно вирішити проблему пікових навантажень на мережу. Під час одночасного прибуття кількох поїздів, зокрема швидкісних "Інтерсіті", сотні пасажирів активно користуються мобільним інтернетом - замовляють таксі, переглядають карти чи передають дані. У таких умовах мережі попередніх поколінь можуть перевантажуватися, тоді як 5G забезпечує стабільний зв’язок завдяки здатності обслуговувати значну кількість пристроїв одночасно без втрати швидкості наголошує пресслужба.

Покриття, швидкість і умови користування

Тестування 5G у Львові триває з 12 січня та охоплює центральну частину міста, прилеглі райони, Львівську політехніку та район залізничного вокзалу. Мережа працює на обладнанні Nokia у діапазоні 3500 МГц. Окрім Львова, тестове покриття також розгорнуто в Бородянці та Харкові.

З моменту запуску до мережі вже підключилися понад 307 тисяч користувачів. За даними оператора, максимальна швидкість у реальних умовах під навантаженням досягала 1,9 Гб/с.

Vodafone тестує 5G без додаткових підключень: користування мережею тарифікується за стандартними умовами 4G/LTE. Абоненти з відповідними SIM-картами та смартфонами можуть автоматично підключатися до 5G у зоні покриття.

Перевірити готовність SIM-карти можна через індикатор 4G/LTE на смартфоні або за допомогою запиту *222#. Підтримку 5G смартфоном визначають через налаштування мережі: за наявності відповідної опції пристрій підключиться до мережі автоматично.

У разі успішного тестування у Львові оператор не виключає подальше розширення 5G на інші міста України.

Технологія 5G

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

З наукової точки зору, технологія 5G безпечна для здоров'я людей. У стандарті 5G передбачена робота на частотах 24 ГГц і вище, на відміну від сигналів 4G (6 ГГц). Проте, базові станції 5G повинні розташовуватись через кожні кілька сотень метрів, щоб використовувати ці високі частоти. Тому для забезпечення високої якості зв'язку базові станції 5G можуть розташовуватися всередині будівель так, щоб бути якомога не помітнішими.