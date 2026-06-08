Аудит "Волиньвугілля" виявив порушення з майном і зарплатами на десятки мільйонів гривень

Аудит державного підприємства "Волиньвугілля" виявив порушення, пов’язані з продажем обладнання, обліком вугілля, використанням державного майна та виплатами керівному складу. На початок травня заборгованість із заробітної плати на підприємстві перевищила 137 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

За результатами перевірки, стратегічне майно вибувало з підприємства, контроль за вугільною продукцією був фактично втрачений, а окремі операції з обладнанням мають ознаки непрозорості.

Серед ключових порушень аудитори назвали продаж критично важливого обладнання шахти "Бужанська" за заниженою ціною. На придбання та ремонт цього обладнання держава витратила 10,6 млн грн, однак у 2024 році його реалізували за 3,3 млн грн — утричі дешевше.

У торгах брали участь дві приватні компанії, пов’язані між собою через одну й ту саму особу. За висновками аудиту, це ставить під сумнів реальну конкуренцію під час продажу.

Нині державна шахта працює на устаткуванні, яке їй не належить. Власник уже вимагає повернення майна, що створює ризик зупинки видобутку.

Також аудит виявив сотні тонн необлікованого вугілля на складах на понад 5 млн грн. Йдеться про обсяг, еквівалентний понад 14 вагонам вугілля, який не був відображений у документах.

Відповідальні особи відмовилися підписувати акт перевірки та надавати пояснення. Поруч зі складами працює мобільна збагачувальна установка приватної структури, а також розташований породний відвал, який викупила та сама компанія, що придбала обладнання шахти "Бужанська".

За даними аудиту, фіксація руху приватного транспорту пропускною системою підприємства не здійснювалася. Це створює ризики маніпуляцій з обсягами, якістю вугільної продукції та її збутом.

Окремі питання стосуються використання державного майна. За документами приватний бізнес орендував 400 м² площ, однак фактично використовував утричі більше.

Ще майже 37 млн грн держпідприємство витратило на релокацію обладнання, яке не було використане у виробничому процесі. Йдеться про устаткування, привезене у 2024–2025 роках.

Аудит також виявив виплати керівному складу на тлі зростання боргів перед працівниками. Надбавки за інтенсивність праці апарату управління становили 2,46 млн грн. Понад 1,4 млн грн спрямували на оплату дистанційної роботи працівників без підтвердження виконаних робіт.

Ще 400 тис. грн нарахували та сплатили директору й бухгалтеру санаторію "Шахтар" протягом двох років після продажу цього об’єкта.

Після аудиту на підприємстві змінили керівництво. Також заявлено про відновлення контролю над ДП "Волиньвугілля", забезпечення збуту вугілля для державної генерації та заходи з погашення заборгованості із зарплати.

Для державного сектору ця перевірка важлива, оскільки йдеться про контроль над стратегічним майном, стабільність роботи шахт і виплати працівникам підприємства.

Додамо, на Львівщині троє керівників підрозділів шахти налагодили масштабну схему вивезення необлікованого вугілля з метою його подальшого перепродажу на понад 2,2 млн грн.