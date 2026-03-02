Шахти трьох держпідприємств передають на приватизацію для залучення інвесторів: про які компанії йдеться

За ініціативи Міністерства енергетики до Фонду державного майна будуть передані великі державні шахти трьох підприємств – ДП “Львіввугілля”, ДП “Волиньвугілля” та ДП “Добропіллявугілля-видобуток”.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У відомстві зазначили, що головною метою цього кроку є пошук відповідальних приватних інвесторів, здатних забезпечити технічне переоснащення шахт та налагодити ефективні виробничі процеси.

Очікується, що приватизація дозволить не лише зберегти чинні робочі місця, а й створити нові завдяки модернізації потужностей.

Паралельно з приватизацією активів відомство розпочинає проєкти трансформації шахт, які визнані неперспективними для подальшого видобутку. Йдеться про ПрАТ "Шахта Надія" та Шахту №9 "Нововолинська".

Основний акцент буде зроблено на раціональному використанні надземної інфраструктури та територій колишніх підприємств для потреб місцевих громад.

Зокрема, розглядаються варіанти розміщення на цих майданчиках Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), гуртожитків та інших соціально значущих об’єктів.

В якому стані знаходиться вугільна галузь

Торік Міністерство енергетики планувало ініціювати продовження мораторію на банкрутство державних вугледобувних підприємств ще на один рік — до 2027 року.

Вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році видобуток вугілля на державних шахтах скоротився до 2,9 мільйона тонн. Після початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, близько чверті державних вугледобувних підприємств опинилися на тимчасово окупованій території.

Серед основних проблем, які й надалі ускладнюють роботу галузі, фахівці називають неефективність управлінських рішень, хронічний дефіцит інвестицій, технічну зношеність обладнання, а також високу собівартість видобутку, що знижує конкурентоспроможність вугілля на ринку. Окремим викликом залишається процес виведення з експлуатації збиткових шахт.

До того ж українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Окрім 63% вугільних родовищ, Росія захопила території, на яких знаходяться 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів України.