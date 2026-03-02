Шахты трех госпредприятий передают на приватизацию для привлечения инвесторов: о каких компаниях идет речь

По инициативе Министерства энергетики в Фонд государственного имущества будут переданы крупные государственные шахты трех предприятий — ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь" и ГП "Добропольеуголь-добыча".

В ведомстве отметили, что главной целью этого шага является поиск ответственных частных инвесторов, способных обеспечить техническое перевооружение шахт и наладить эффективные производственные процессы.

Ожидается, что приватизация позволит не только сохранить действующие рабочие места, но и создать новые благодаря модернизации мощностей.

Параллельно с приватизацией активов ведомство начинает проекты трансформации шахт, которые признаны неперспективными для дальнейшей добычи. Речь идет о ЧАО "Шахта Надежда" и Шахте №9 "Нововолынская".

Основной упор будет сделан на рациональном использовании надземной инфраструктуры и территорий бывших предприятий для нужд местных общин.

В частности, рассматриваются варианты размещения на этих площадках Центров предоставления административных услуг (ЦНАП), общежитий и других социально важных объектов.

В каком состоянии находится угольная отрасль

В прошлом году Министерство энергетики планировало инициировать продление моратория на банкротство государственных угледобывающих предприятий еще на один год – до 2027 года.

Угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году добыча угля на государственных шахтах сократилась до 2,9 миллиона тонн. После начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, около четверти государственных угледобывающих предприятий оказались на временно оккупированной территории.

Среди основных проблем, которые и дальше усложняют работу отрасли, специалисты называют неэффективность управленческих решений, хронический дефицит инвестиций, технический износ оборудования, а также высокую себестоимость добычи, что снижает конкурентоспособность угля на рынке. Отдельным вызовом остается процесс вывода из строя убыточных шахт.

К тому же украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.