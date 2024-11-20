В Украине хотят продлить мораторий на банкротство государственных угольных шахт

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12220, целью которого является недопущение ликвидации находящихся в государственной собственности предприятий в сфере энергетики путем установления моратория на их банкротство на период до 1 января 2026 года.

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Об этом говорится в карточке документа.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке к законопроекту, нардепы предлагают продлить на 1 год срок действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных предприятий в сфере энергетики, наложения арестов и запретов отчуждения имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных. угледобывающих предприятий – с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года.

Нардепы объяснили, что 1 января 2025 года истекает срок предыдущего моратория.

"Сегодня стабильная работа предприятий угольной и энергетической отрасли в первую очередь важна с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны в осенне-зимний период. Таким образом, насущной задачей является продление срока действия моратория на банкротство государственных угледобывающих предприятий", — говорится в пояснительной записке.

В каком состоянии находится угольная отрасль

Добавим, что угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, в настоящее время находится в глубоком кризисе. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн. тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Среди ключевых вызовов, с которыми сталкивается угольная промышленность, остаются неэффективность в принятии управленческих решений, недостаток инвестиций, устаревшее оборудование на шахтах, высокая стоимость добычи угля, что приводит к сокращению его рынков сбыта.

Кроме того, государству сложно быстро отказаться от неприбыльных активов из-за долгосрочного и затратного процесса закрытия шахт, который может длиться годами.

Добавим, украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.