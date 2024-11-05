Преступная группа захватила шахту в Донецкой области и украла угля на миллиард (ФОТО)

Правоохранители разоблачили членов преступной организации, которая захватила территорию одной из шахт Донецкой области и незаконно добыла угля на миллиард гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что прекращена деятельность преступной организации, которая в течение 2021-2024 годов занималась незаконной добычей и реализацией угля.

По данным следствия, участники преступной организации в сентябре 2021 года, угрожая применением физического насилия и подделав официальные документы, захватили территорию одной из шахт Донецкой области.

"Подозреваемые осуществляли незаконную добычу каменного угля без специальных разрешительных документов и реализовывали товар через ряд предприятий для населения и бюджетных организаций. Такая их деятельность нанесла государству более миллиарда гривен убытков", — подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что в преступное объединение входили физически подготовленные граждане, которые отвечали за силовой захват имущественного комплекса и последующую его охрану, а также осведомленные с добычей угля и его реализацией. Одним из активных участников преступной организации был председатель поселкового совета, на территории которого он действовал.

Сообщается, что правоохранители провели на территории города Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей более 20 обысков по местам жительства подозреваемых и других лиц, причастных к преступной деятельности.

Выявлено и изъято более 1,4 млн грн, средства связи, черновую бухгалтерию, носители информации, компьютерную технику, 7 транспортных средств и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Задержан организатор и восемь членов преступной организации, еще один находится в розыске. Десять участникам сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней, противодействии законной хозяйственной деятельности, подлоге и использовании поддельных документов, незаконной добыче полезных ископаемых.

В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.