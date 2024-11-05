Злочинна група захопила шахту на Донеччині та вкрала вугілля на мільярд (ФОТО)

Правоохоронці викрили членів злочинної організації, які захопили територію однієї із шахт Донецької області та незаконно видобули вугілля на мільярд гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що припинено діяльність злочинної організації, яка протягом 2021-2024 років займалась незаконним видобутком та реалізацією кам’яного вугілля.

За даними слідства, учасники злочинної організації у вересні 2021 року, погрожуючи застосуванням фізичного насильство та підробивши офіційні документи, захопили територію однієї із шахт Донецької області.

"Підозрювані здійснювали незаконний видобуток кам’яного вугілля без спеціальних дозвільних документів та реалізовували товар через низку підприємств для населення та бюджетних організацій. Така їх діяльність завдала державі понад мільярд гривень збитків", - підкреслили у прокуратурі.

Зазначається, що до злочинного об’єднання входили фізично підготовлені громадяни, які відповідали за силове захоплення майнового комплексу та подальшу його охорону, а також особи, обізнані з видобутком вугілля і його реалізацією. Одним із активних учасників злочинної організації був голова селищної ради, на території якої вона діяла.

Повідомляється, що правоохоронці провели на території міста Києва, Київської, Дніпропетровської та Донецької областей більше 20 обшуків за місцями проживання підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

Виявлено та вилучено понад 1,4 млн грн, засоби зв’язку, чорнову бухгалтерію, носії інформації, комп’ютерну техніку, 7 транспортних засобів, та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність.

Затримано організатора та вісім членів злочинної організації, ще один перебуває у розшуку. Десятьом учасникам повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.