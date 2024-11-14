Шахтеры ДТЭК Энерго ввели в работу 18 новых угольных лав с начала года

В течение десяти месяцев 2024 года шахтеры компании ДТЭК Энерго ввели в работу 18 новых угольных лав. Еще 8 лав планируют ввести в ноябре – декабре.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам генерального директора ДТЭК Энерго Александра Фоменко, благодаря усилиям шахтеров удалось накопить необходимые запасы топлива для прохождения осенне-зимнего периода и поддерживать потребности теплоэлектростанций в топливе во время пиков потребления электроэнергии.

Для того чтобы это стало возможным, с начала года были сделаны инвестиции в отечественную угледобычу более 6,5 млрд грн, а до конца года планируется нарастить эти вложения до 7,6 млрд грн.

Инвестиции были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей.

В каком состоянии находится угольная отрасль

Угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Кроме того, государству сложно быстро отказаться от неприбыльных активов из-за долгосрочного и затратного процесса закрытия шахт, который может длиться годами.

Добавим, что украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.