Шахтарі ДТЕК Енерго ввели в роботу 18 нових вугільних лав з початку року

Протягом десяти місяців 2024 року шахтарі компанії ДТЕК Енерго ввели в роботу 18 нових вугільних лав. Ще 8 лав планують ввести у листопаді – грудні.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

За словами генерального директора ДТЕК Енерго Олександра Фоменко, завдяки зусиллям шахтарів вдалося накопичити необхідні запаси палива для проходження осінньо-зимового періоду та підтримувати потреби теплоелектростанцій у паливі під час піків споживання електроенергії.

Для того, щоб це стало можливим, з початку року були зроблені інвестиції у вітчизняний вуглевидобуток понад 6,5 млрд грн, а до кінця року планується наростити ці вкладення до 7,6 млрд грн.

Повідомляється, що інвестиції були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

В якому стані знаходиться вугільна галузь

Вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Крім того, державі складно швидко відмовитися від неприбуткових активів через довготривалий та витратний процес закриття шахт, який може тривати роками.

Додамо, що українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Окрім 63% вугільних родовищ, Росія захопила території, на яких знаходяться 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів України.