В Україні хочуть продовжити мораторій на банкрутство державних вугільних шахт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12220, метою якого є недопущення ліквідації державних підприємств у сфері енергетики, що перебувають у державній власності, шляхом встановлення мораторію на їх банкрутство на період до 1 січня 2026 року.

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Про це йдеться у картці документу.

Що пропонує законопроєкт

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, нардепи пропонують продовжити на 1 рік термін дії мораторію на реалізацію виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо державних підприємств у сфері енергетики, накладення арештів та заборон відчуження майна у таких виконавчих провадженнях, мораторію на порушення справ про банкрутство державних вугледобувних підприємств – з 1 січня 2025 року до 1 січня 2026 року.

Нардепи пояснили, що 1 січня 2025 року спливає термін попереднього мораторію. Вони зауважують, що скасування мораторію на виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств призведе до їх банкрутства та подальшої ліквідації.

"Сьогодні стала робота підприємств вугільної та енергетичної галузі важлива насамперед з точки зору забезпечення енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий період. Таким чином, нагальним завданням є продовження терміну дії мораторію на банкрутство державних вугледобувних підприємств", - йдеться в пояснювальній записці.

В якому стані знаходиться вугільна галузь

Додамо, що вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Серед ключових викликів, з якими стикається вугільна промисловість, залишаються неефективність у прийнятті управлінських рішень, нестача інвестицій, застарілість обладнання на шахтах, висока вартість видобутку вугілля, що призводить до скорочення його ринків збуту.

Крім того, державі складно швидко відмовитися від неприбуткових активів через довготривалий та витратний процес закриття шахт, який може тривати роками.

Додамо, українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Окрім 63% вугільних родовищ, Росія захопила території, на яких знаходяться 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів України.