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Правительство хочет еще на год оградить государственные шахты от банкротства

шахта
Мораторий на банкротство шахт планируют продлить

Министерство энергетики планирует инициировать продление моратория на банкротство государственных угледобывающих предприятий еще на один год – до 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время заседания в парламенте, трансляцию которого ведет нардеп Алексей Гончаренко.

Что будет с государственными шахтами

Министерство энергетики планирует инициировать продление моратория на банкротство государственных угледобывающих предприятий до 2027 года.

По его словам Галущенко, вопрос важен и уже прорабатывается.

В настоящее время действующий мораторий действует до 1 января 2026 года. Правительство планирует продлить его еще на год, чтобы обеспечить стабильную работу государственных шахт в сложных условиях.

В каком состоянии находится угольная отрасль

Угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году добыча угля на государственных шахтах сократилась до 2,9 миллиона тонн. После начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, около четверти государственных угледобывающих предприятий оказались на временно оккупированной территории.

Среди основных проблем, которые и дальше усложняют работу отрасли, специалисты называют неэффективность управленческих решений, хронический дефицит инвестиций, технический износ оборудования, а также высокую себестоимость добычи, что снижает конкурентоспособность угля на рынке.

Отдельным вызовом остается процесс вывода из строя убыточных шахт. Из-за сложной и длительной процедуры закрытия таких предприятий, требующей значительных финансовых и временных ресурсов, государство не может оперативно отказаться от экономически неэффективных активов.

Добавим, украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.

Автор:
Ольга Опенько