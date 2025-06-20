Правительство хочет еще на год оградить государственные шахты от банкротства

Министерство энергетики планирует инициировать продление моратория на банкротство государственных угледобывающих предприятий еще на один год – до 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время заседания в парламенте, трансляцию которого ведет нардеп Алексей Гончаренко.

Что будет с государственными шахтами

Министерство энергетики планирует инициировать продление моратория на банкротство государственных угледобывающих предприятий до 2027 года.

По его словам Галущенко, вопрос важен и уже прорабатывается.

В настоящее время действующий мораторий действует до 1 января 2026 года. Правительство планирует продлить его еще на год, чтобы обеспечить стабильную работу государственных шахт в сложных условиях.

В каком состоянии находится угольная отрасль

Угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году добыча угля на государственных шахтах сократилась до 2,9 миллиона тонн. После начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, около четверти государственных угледобывающих предприятий оказались на временно оккупированной территории.

Среди основных проблем, которые и дальше усложняют работу отрасли, специалисты называют неэффективность управленческих решений, хронический дефицит инвестиций, технический износ оборудования, а также высокую себестоимость добычи, что снижает конкурентоспособность угля на рынке.

Отдельным вызовом остается процесс вывода из строя убыточных шахт. Из-за сложной и длительной процедуры закрытия таких предприятий, требующей значительных финансовых и временных ресурсов, государство не может оперативно отказаться от экономически неэффективных активов.

Добавим, украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.