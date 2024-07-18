В Украине уже работает около 500 женщин-шахтеров

В Украине за время полномасштабной войны на шахтах начали работать около 500 женщин, компенсируя нехватку мужчин в отрасли. Их подготовку провела образовательная платформа "Академия ДТЭК", рассказала руководитель по маркетингу и коммуникациям учреждения Татьяна Шерман в комментарии для Delo.ua.

По ее словам, война изменила рынок труда Украины, и часть гендерных, возрастных и других ограничений в доступе к отдельным профессиям уже снята.

"Один из наших кейсов, это освоение женщинами традиционно мужских профессий. Раньше им было запрещено работать в шахтах, но в условиях войны женщины начали овладевать и этой профессией. Сейчас в украинских шахтах уже работает около 500 женщин, подготовленных "Академией ДТЭК", — пояснила она в комментарии для Delo.ua.

Всего "Академия ДТЭК" с момента открытия в 2010 году подготовила до 300 тыс. работников, как холдинга ДТЭК, так и сторонних специалистов по заказам других бизнесов. Ежегодно подготовку проходят более 40 тыс. работников, в том числе иностранцы из постсоветского пространства: Казахстана, Грузии, Азербайджана.

Образовательные проекты варьируются от долгосрочных программ для топ-менеджеров компаний до нескольких недельных курсов для обычных специалистов. Сроки и условия обучения могут изменяться в зависимости от запроса компании, направляющей своих специалистов на подготовку. Цена варьируется: от 5–10 тыс. грн для разработанных академией курсов, до 100–200 тыс. грн за программы, разработанных с привлечением западных университетов.

Она добавляет, что каждый сотрудник ДТЭК так или иначе проходит обучение в академии. Каждый год каждая трудовая команда создает план развития, согласно их потребностям учебное заведение разрабатывает и проводит соответствующие программы повышения квалификации.

Татьяна Шерман уточнила, что осень 2024 уже "расписана" заказами на обучение персонала, и набор проводится уже на следующий год.