В ДТЭК рассказали, когда планируют начать строительство Полтавской ВЭС

Энергетический холдинг ДТЭК ВИЭ проходит этап получения всех необходимых разрешений и документов для подготовки к строительству ДТЭК Полтавской ВЭС. Компания получила технические условия на подключение 650 МВт мощностей к энергосистеме Украины и планирует начать строительство в 2027 году.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК ВИЭ в Facebook.

Там отмечают, что наличие технических условий является важным условием проектирования подстанции сбора мощности будущей ВЭС. Плановый период начала строительства – 2027 год.

"Ветроэнергетика имеет множество стратегических преимуществ – скорость строительства, рассредоточенность турбин и наибольшую генерацию с начала осени до конца весны. Именно поэтому она должна стать основой для восстановления энергетического потенциала Украины в ближайшие годы. В соответствии с этим мы и продолжаем комплексно готовиться к реализации проекта Полтавской ВЭС на 650 МВт мощности", - заявил заместитель генерального директора ДТЭК ВИЭ Олег Соловей.

В пресс-службе ДТЭК сообщили, что недавно на территории Глобинской общины была смонтирована вторая метеомачта для проведения ветромониторинговой кампании. Вместе с первой они крупнейшие в Украине и имеют высоту 160 метров. Использование двух метеомачт связано с необходимостью самой точной оценки ключевых параметров – направлений ветровых потоков и силы ветра, поскольку ветропарк будет размещаться на очень большой территории.

Кроме того, согласно сообщению, параллельно команда проводит орнитологические исследования. Специалисты уже предоставили компании орнитологический отчет за период полугодового мониторинга весенней миграции, подтверждающий правильность предварительной схемы расположения ветротурбин и отсутствие их влияния на миграцию птиц. Далее орнитологи будут выполнять исследования осенней миграции птиц наряду с перспективной ВЭС.

Также в компании добавили, что начали коммуникацию с землепользователями по отводу земельных участков для последующего размещения пяти подстанций 330кВ и ветротурбин.

Бизнес планирует построить около 1 ГВт поколения

По оценке НЭК "Укрэнерго", частные компании уже готовы реализовывать проекты строительства новых объектов генерации электроэнергии в Украине мощностью 1 ГВт.

"По нашим оценкам, частный бизнес уже готов развивать проекты по строительству генерации объемом около 1 ГВт. И это только начало", – подчеркнул глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что говорили о конкретных проектах Житомира и Днепра, украинских компаниях, таких как ОККО, МХП, BGV, Эпицентр, ЭРУ и многих других, а также международных компаний, таких как Fenix RePower, Ingrid Capacity и Notus Energy.

Важно, что на мероприятии были абсолютно все главные финучреждения, которые смогут предоставить для нового украинского поколения необходимый объем финансирования: Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, KfW, Европейский банк реконструкции и развития, IFC, DFC.

Напомним, ранее Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственным поколением для укрепления своей энергетической устойчивости в условиях ударов РФ по энергосистеме.

Нещадно сообщалось, что ЕБРР объявил о создании совместного предприятия с немецкой компанией Goldbeck Solar Group для строительства солнечных электростанций в Украине.

Немецкая компания Notus Energy также работает над реализацией проекта ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 300 МВт в Одесской области, в первую очередь мощностью 120 МВт.

А в Закарпатской области собрались развивать геотермальную энергетику.

Фото: ua.depositphotos.com