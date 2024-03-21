Бизнес требует от властей решить проблемы в сфере "зеленой" энергетики: что предлагают

Страны-члены ЕС уже давно двигаются в направлении перехода на безуглеродные источники энергии, чтобы уменьшить загрязнение воздуха и создать более надежную и распределенную энергосистему. Поскольку Украина продолжает работать над дальнейшей интеграцией в ЕС, бизнес требует от власти решить проблемы в области "зеленой" энергетики и создать благоприятные условия для ее развития.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

В частности, по информации представителей бизнеса, в 2023 году усредненный уровень расчетов с производителями электроэнергии по ВИЭ за поставленную энергию вырос до 77,3%. Однако даже учитывая улучшение ситуации с выплатами, в отрасли все равно остается ряд серьезных проблем.

Смена правил на энергорынке отпугивает инвесторов

Как отмечают в ЕБА, существует идея изменить условия стимулирования производства электрической энергии из ВИЭ в Украине.

"При этом, ранее, Законом №810-IX были внесены изменения в некоторые отраслевые законы, что повлияло на работу сектора ВИЭ, в частности, был уменьшен уровень "зеленого" тарифа и существенно усилена ответственность производителей ВИЭ за небалансы. Предложение НКРЭКУ нарушает гарантии, которые Украина предоставила на законодательном уровне производителям "зеленой" электроэнергии. После снижения уровня "зеленого" тарифа такая инициатива свидетельствует, что условия функционирования энергетического рынка могут неожиданно изменяться и в дальнейшем", - подчеркивают в ЕБА.

Там уверены, что регулярный пересмотр правил функционирования энергорынка в сторону ухудшения условий негативно влияет на привлечение инвестиций в него, поскольку инвесторам нужна прогнозируемость и неизменность установленных правил.

"Кроме того, важно еще и максимально упростить для инвесторов процесс вложения средств в проекты ВИЭ для усиления энергетической безопасности путем наращивания мощностей распределенной генерации", - отмечают в ЕБА.

По мнению представителей бизнеса, стабильность правового регулирования будет нивелировать дополнительные сомнения потенциальных инвесторов, и заинтересованные стороны, несмотря на дополнительные военные риски, могли бы вкладываться в строительство "зеленых" электростанций, усиливать энергобезопасность Украины и укреплять экономику.

Финансовые проблемы "зеленой" энергетики

Как подчеркивают в ЕБА, пока не очень добавляют привлекательность и финансовые проблемы "зеленой" энергетики.

"Несмотря на то, что ситуация с расчетами с производителями электроэнергии из ВИЭ в прошлом году улучшилась, по информации компаний-членов Комитета Ассоциации, общая сумма долга ГП "Гарантированный покупатель" перед "зеленой" генерацией все еще составляет почти 24 млрд гривен (без НДС) ", – отмечают в ЕБА.

Там отмечают, что, прежде всего, на формирование долгов влияют действующие в Украине ценовые ограничения на рынке электрической энергии (так называемые price caps ) . По мнению бизнеса, фактическая отмена нижнего прайс-кепа привела к уменьшению доходов по продаже электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель". В то время как верхний прайс-кеп искусственно сдерживает стоимость электроэнергии на рынке, что опять-таки приводит к недополучению средств государственным предприятием.

"Поэтому для решения этой проблемы НКРЭКУ должен повысить уровни нижнего и верхнего ценовых ограничений, чтобы ГП "Гарантированный покупатель" имел возможность получать средства на финансирование сектора ВИЭ", - убеждены в ЕБА.

Также до сих пор нет решения со стороны государственных органов исполнительной власти по расчету небалансов балансирующей группы ГП "Гарантированный покупатель" в период с 15 января 2021 по 08 сентября 2022 года. Соответствующим постановлением НКРЭКУ, в частности, изменена формула расчетов возмещения ГП "Гарантированный покупатель" доли стоимости урегулирования его небаланса электрической энергии.

Как сообщает бизнес, это ухудшило условия деятельности отрасли возобновляемой энергетики, по сути искусственно прибавив к ответственности производителей из-за отклонений от прогнозов производства еще и ответственность за торговую деятельность ГП "Гарантированный покупатель".

При этом в Украине действует приказ Министерства энергетики Украины "О расчетах с производителями по "зеленому" тарифу" №206 от 15 июня 2022 года, которым было установлено дифференцированное применение правил расчетов с производителями по ВИЭ в зависимости от вида альтернативного источника, за счет которого производится электрическая энергия. В результате чего в прошлом году возникла непропорциональность возмещения расходов разным производителям чистой электроэнергии.

В частности, по информации представителей бизнеса, производители электроэнергии из биомассы и биогаза получили 90% средств за производимую электроэнергию, тогда как производители электроэнергии из солнца и ветра получили только 71% средств. В связи с чем, по мнению ЕБА, Приказ №206 необходимо отменить.

Отсутствие стимулов

Еще одной проблемой, мешающей развитию сектора возобновляемой энергетики, В ЕБА называют отсутствие стимулов для перехода производителей электроэнергии из ВИЭ по "зеленому" тарифу на механизм рыночной премии.

"Сейчас производители электроэнергии, которым установлен "зеленый" тариф, могут воспользоваться механизмом рыночной премии – разницей между индикативной ценой продажи электрической энергии, определенной в порядке, установленном Законом №2019-VIII, и "зеленым" тарифом. Однако, в расчете базы начисления рыночной премии принимает участие только та электрическая энергия, произведенная производителем из ВИЭ и проданная по двусторонним договорам или на рынке в сутки "наперед", или на внутрисуточном рынке, т.е. рынка и недоотпущенная из-за системных ограничений, в расчете базы начисления рыночной премии не участвует", - объясняют в ЕБА.

Поэтому в случае профицита в энергосистеме в первую очередь разгружаются объекты ВИЭ, не работающие по "зеленому" тарифу.

Также сейчас производители, работающие без "зеленого" тарифа, испытывают значительные ограничения на балансирующем рынке, в частности из-за разгрузки с примечанием "системные ограничения".

"Это приводит к тому, что они вынуждены возвращаться в балансирующую группу ГП "Гарантированный покупатель", что, в свою очередь, увеличивает финансовую нагрузку на НЭК "Укрэнерго"", - отмечают в ЕБА.

Кроме того, по убеждению бизнеса, другими также вопросы применение кассового метода по уплате НДС для производителей с ВИЭ, работающих по механизму рыночной премии, запуск механизма обращения гарантий происхождения электрической энергии, замена поврежденного оборудования на электростанциях без риска потери ранее предоставленного "зеленого" тарифа и т.п.

Поэтому ЕБА обратилась к власти с просьбой обратить внимание на данные проблемы и помочь создать благоприятные условия для продолжения развития "зеленой" энергетики в стране.

Украина должна пройти путь "зеленой" трансформации для членства в ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать изменения в украинском законодательстве и его гармонизацию с директивами ЕС. В целом, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время переговоров о вступлении в ЕС Украине придется имплементировать более 2700 нормативных документов .

Важной и затратной с точки зрения экономики частью этой работы будет имплементация решений, касающихся "зеленой" трансформации экономики. Так, за оценкой экспертов аналитического центра DiXi Group, общий объем капитальных вложений в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может составить €4,13 млрд.

А по оценке информационно-аналитического центра GMK Center, в случае внедрения предусмотренных Директивой 2010/75/ЕС лучших доступных технологий и методов управления в горно-металлургическом комплексе дополнительные инвестиции в полномасштабное военное вторжение России в Украину должны составить €6,6 млрд.

По оценке экспертов, Украина вряд ли может рассчитывать на уступки по части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.