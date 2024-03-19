"Ощадбанк" присоединится к финансированию ВЭС мощностью 520 МВт на западе Украины

Государственный "Ощадбанк" договорился об участии в реализации проекта с компанией ООО "Френдли Виндтехнолоджи", предусматривающей строительство на западе Украины ветровых электростанций (ВЭС) общей мощностью 520 МВт.

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Об этом сообщил заместитель главы правления финучреждения Юрий Кацион.

"Договорились об очень амбициозном проекте с компанией ООО "Френдли Виндтехнолоджи". Ощад примет участие в финансировании строительства на западе страны еще 100 таких красоток общей мощностью 520 МВт. Проект будет реализован совместно с крупными коммерческими компаниями, а также частными инвесторами", - отметил Кацион.

Фото: Заместитель главы правления "Ощадбанка" Юрий Кацион / Facebook

Он отметил, что партнером выступит национальный производитель ветроэнергетического оборудования.

"О важности их поддержки говорил президент и представители правительства на презентации платформы "Сделано в Украине"", - добавил заместитель главы правления "Ощада".

По его словам, прибыль от реализации проекта также получают и общины, которые получат новые рабочие места, долю дохода от продажи электроэнергии и существенный объем дополнительных налогов в местные бюджеты.

Фото: Заместитель главы правления "Ощадбанка" Юрий Кацион / Facebook

Как уточнил Кацион интернет-изданию "Энергореформа", в настоящее время продолжается отработка деталей реализации проекта.

По данным "Ощадбанка", его опыт в финансировании проектов зеленой энергетики – это более 833 МВт установленной мощности на сумму свыше €890 млн.

Справка:

ООО "Френдли Виндтехнолоджи" зарегистрировано в Перечине Закарпатской области в октябре 2022 года, конечный бенефициар и руководитель - Владислав Еременко. Предприятие занимается проектированием и производством комплектующих для ветровых электростанций.

1 августа 2023 года Кабмин включил индустриальный парк "Френдли Виндтехнолоджи" площадью 16,5 га в Реестр индустриальных (промышленных) парков. Согласно концепции нового индустриального парка, должно быть создано 745 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, профессионально-научной и технической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Международном энергетическом агентстве считают, что возникший в мире энергетический кризис из-за вторжения России в Украину, скорее всего, ускорит глобальный переход от использования ископаемого топлива к "чистой энергии".

Также напомним, что Кабинет министров одобрил новое постановление, направленное на усовершенствование процесса продажи электроэнергии, производимой из возобновляемых источников. Этот шаг способствует дальнейшему развитию "зеленой" энергетики в стране.

Добавим, что энергетическая компания "ДТЭК" начала подготовку к строительству новой ветроэлектростанции в Полтавской области.

В Украине будут развивать новые мощности по ВИЭ

Добавим, 27 февраля Кабинет министров поддержал постановление "О введении гарантий происхождения электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ)".

Постановлением предусмотрено утверждение Порядка выдачи, обращения и погашения гарантий происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников, а также утверждение Порядка определения экологической ценности этой электроэнергии. Также будет создан реестр гарантий происхождения, администрированный НКРЭКУ. Гарантии будут формироваться в электронном виде в МВт*ч в соответствии с предоставленными администратором коммерческого учета объемами отпуска электрической энергии из ВИЭ.

Гарантии происхождения на отпущенную "зеленую" электроэнергию теми производителями из ВИЭ, которым оказывается государственная поддержка (в виде "зеленого" тарифа или будущих аукционов), будут принадлежать Государственному предприятию "Гарантированный покупатель".

Украина должна пройти путь "зеленой" трансформации для членства в ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать изменения в украинском законодательстве и его гармонизацию с директивами ЕС.

В целом, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время переговоров о вступлении в ЕС Украине придется имплементировать более 2700 нормативных документов.

Важной и затратной с точки зрения экономики частью этой работы будет имплементация решений, касающихся "зеленой" трансформации экономики. Так, по оценке экспертов аналитического центра DiXi Group, общий объем капитальных вложений в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может составить €4,13 млрд.

По оценке экспертов Украина вряд ли может рассчитывать на уступки в части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.