В Украине построят новую ветроэлектростанцию: где именно

Энергетическая компания "ДТЭК" начинает подготовку к строительству новой ветроэлектростанции на Полтавщине.

Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК".

Там отметили, что продолжают укреплять энергетическую безопасность Украины во время войны.

"Строительство нового ветрового парка запланировано в Полтавской области, на территории Глобинского общества. Сейчас продолжаются подготовительные работы", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что "ДТЭК" целенаправленно и осознанно идет в этот регион, поскольку он энергодефицитен и мощная электростанция здесь очень нужна.

"Электроэнергия из Полтавской ветроэлектрстростанции даст толчок для более стремительного развития региона", - убеждены в "ДТЭК".

Заметим, в мае компания "ДТЭК" успешно запустила новую ветроэлектростанцию в Николаевской области. Этот проект становится первой в мире ветроэлектростанцией, построенной в условиях военного конфликта.

Первая фаза Тилигульской ветроэлектростанции, расположенной всего в 100 км от оккупированной российскими войсками территории Николаевской области, уже начала производить экологически чистую электроэнергию.

Отметим, сегодня в Украине установлена мощность ВИЭ с учетом временно оккупированных объектов на юге страны – около 10 ГВт. Увеличение зеленого поколения до 30 ГВт позволило бы Украине достичь 50% доли ВИЭ в структуре мощностей энергосистемы.

Напомним, Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.