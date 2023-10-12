ДТЭК будет добывать нефть и построит нефтеперерабатывающий завод

Компания ДТЭК начинает разрабатывать месторождение нефти в Полтавской области и планирует завершить бурение первой нефтяной скважины до конца октября. Энергокомпания также намерена приобрести лицензию на нефтяные месторождения на Западе Украины.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает Forbes.

"Добыча нефти – это очень важное для нас направление. Мы станем одним из игроков полного цикла, начиная с добычи нефти, глубокой переработки и до конечного продукта", - заявил Тимченко.

По его словам, "ДТЭК Нафтогаз" завершит бурить первую нефтяную скважину в Полтавской области до конца октября 2023 года.

Также ДТЭК начинает разрабатывать месторождение, лицензию на которое компания приобрела в 2021 году.

Кроме того, в планах компании создание вертикально интегрированного нефтяного бизнеса с глубокой переработкой.

По подсчетам Тимченко, на это может уйти от трех до пяти лет.

"Планируем приобрести лицензии на нефтяные месторождения на Западе Украины. Как только компания будет добывать достаточно нефти, перейдет к вопросу инвестиций в переработку", - добавил он.

Как отметил Тимченко, ДТЭК не планирует покупать один из существующих перерабатывающих заводов, а намерена построить свой с использованием современных технологий.

В общем, по итогам года компания планирует пробурить девять скважин – это втрое больше, чем в прошлом.

Кроме того, "ДТЭК Нафтогаз" в 2023 году добудет около 1,6 млрд кубов газа, на 20% меньше, чем в 2022-м. В этом году компания инвестировала 5,5 млрд грн в добычу газа, почти вдвое больше, чем в 2022 году.

ДТЭК в 2013 году вошла в нефтегазовый бизнес, приобретя контрольный пакет "Нефтегаздобычи". С тех пор компания добывала все больше газа, только в 2023 году ожидается уменьшение на 20%.

Около 70% нынешних инвестиций в газовое направление ДТЭК направляется на разработку новых месторождений.

Напомним, что в рамках стратегии повышения нефтедобычи "Укрнафта" планирует привлечь инвесторов для разработки более 20 месторождений как на востоке, так и на западе Украины. Кроме того, компания хочет восстанавливать добычу на ликвидированных скважинах.