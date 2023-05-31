"Укрнафта" планує залучити інвесторів до розробки 20 родовищ

"Укрнафта" в рамках стратегії підвищення нафтовидобутку планує залучати партнерів для розробки родовищ. Як ідеться у повідомленні компанії, наразі відібрано 20 таких родовищ як на сході, так і на заході України.

Зазначається, що ці 20 родовищ сумарно мають запаси у розмірі 12 мільйонів тонн нафти з конденсатом та 30 мільярдів кубометрів газу, і на сьогоднішній день вже 12 компаній висловили зацікавленість у співпраці.

"12 компаній з України, Словаччини, Франції, Великобританії, США, Канади та Мексики письмово підтвердили зацікавленість в участі у цьому конкурсі. Ключовий принцип простий – рівень прибутку "Укрнафти" від цих операцій має бути вищим з залученням партнера, ніж без нього", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Також він нагадав, що компанія планує розвивати ринок нафтовидобувних сервісів в Україні, очікуючи на залучення вітчизняних та іноземних підрядників в таких напрямках як буріння горизонтальних свердловин та бічних горизонтальних стовбурів, гідророзрив пласту, колтюбінг, впровадження сучасних технологій інтенсифікації, механізованого видобутку та систем оптимізації видобутку, геологорозвідувальні роботи тощо.

"Щоб сформувати сильний ринок підрядників, готові запропонувати довгі п'ятирічні контракти з гарантованим завантаженням. Успіх нарощування видобутку буде напряму залежати від паралельного розвитку нафтовидобувних сервісів в Україні", - вказав Корецький.

Повідомляється, що в 2023 році "Укрнафта" запланувала розпочати буріння дев'яти свердловин - частини власними силами, а для частини буде залучено зовнішніх підрядників. Це будуть горизонтальні та похилоскеровані свердловини та забурка бічних стовбурів.

Нагадаємо, що "Укрнафта" планує в 2023 році планує збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн за рахунок придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів та буріння нових активних свердловин.