"Укрнафта" закликає бурові компанії до співпраці в розробці родовищ Західної України

"Укрнафта" закликає бурові компанії до співпраці в розробці родовищ на заході України, за яку вона вирішила активно взятися в 2023 році. Про це написав у Facebook директор компанії Сергій Корецький.

За його словами, одне з родовищ відкрите у 2001 році, потенційно містить значні запаси вуглеводнів. Натомість власного обладнання для його розробки компанії не вистачає.

"Власними силами плануємо бурити дві свердловини. Від першої, розвідувальної, глибиною 2213 метри очікуємо дебіт 42 тонни на добу. Водночас для нарощування видобутку потрібно бурити значно більше", - зазначив він.

У зв'язку з цим "Укрнафта" запрошує компанії, бажано з досвідом роботи в цьому регіоні, для буріння та облаштування трьох нафтових свердловин "під ключ". Як додав Корецький, зараз готуються необхідні тендерні умови.

Нагадаємо, що "Укрнафта" планує в 2023 році збільшити видобуток нафти до 1,45 мільйона тонн за рахунок придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів та буріння нових активних свердловин. Зазначимо також, що перший квартал року компанія звершила з дуже позитивним для себе показником чистого прибутку - 4,3 мільярда гривень.

Нещодавно компанія, взята під управління державою в листопаді 2022 року внаслідок вилучення пакетів приватних акціонерів, ініціювала створення в Україні системи нафтосервісних послуг за рахунок власних можливостей та залучення сторонніх підрядників. За словами Корецького, їй зараз критично бракує обладнання для капітального ремонту свердловин.