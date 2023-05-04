"Укрнафта" призывает буровые компании к сотрудничеству в разработке месторождений Западной Украины

"Укрнафта" призывает буровые компании к сотрудничеству в разработке месторождений на западе Украины, за которую она решила активно взяться в 2023 году. Об этом написал в Facebook директор компании Сергей Корецкий.

По его словам, одно из месторождений, открытое в 2001 году, потенциально содержит значительные запасы углеводородов. Однако собственного оборудования для его разработки компании не хватает.

"Собственными силами планируем бурить две скважины. От первой, разведывательной, глубиной 2213 метра ожидаем дебит 42 тонны в сутки. В то же время для наращивания добычи нужно бурить гораздо больше", - отметил он.

В этой связи "Укрнафта" приглашает компании, желательно с опытом работы в этом регионе, для бурения и обустройства трех нефтяных скважин "под ключ". Как добавил Корецкий, сейчас готовятся необходимые тендерные условия.

Напомним, что "Укрнафта" планирует в 2023 году увеличить добычу нефти до 1,45 миллиона тонн за счет приобретения новых лицензий, разработки экспериментальных скважин, определения потенциальных реальных запасов и бурения новых активных скважин. Отметим также, что первый квартал года компания завершила с очень позитивным для себя показателем чистой прибыли – 4,3 миллиарда гривен.

Недавно же компания, взятая под управление государством в ноябре 2022 года в результате изъятия пакетов частных акционеров, инициировала создание в Украине системы нефтесервисных услуг за счет собственных возможностей и привлечения сторонних подрядчиков. По словам Корецкого, ей сейчас критически не хватает оборудования для капитального ремонта скважин.