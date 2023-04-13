"Укрнафта" похвасталась размером прибыли за первый полный квартал под контролем государства

"Укрнафта", по предварительным оценкам, завершила первый квартал 2023 года с чистой прибылью в размере 4,3 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении компании.

"Этого удалось добиться за счет комплексной работы по увеличению добычи, внедрению открытой рыночной реализации углеводородов, оптимизации затрат и ликвидации непрозрачных схем", - отметил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Указанный показатель равен чистой прибыли, полученной компанией в мирном 2020 году, и почти вдвое превышает результат за весь 2021 год – 2,4 миллиарда гривен. По словам Корецкого, в настоящее время поставлена амбициозная финансовая цель достичь 12 миллиардов гривен чистой прибыли по результатам 2023 года.

В свою очередь, среднесуточная добыча нефти по фактическим результатам января-марта 2023 года достигла 3926 тонн против 3753 тонн – среднесуточного показателя за 2022 год.

Напомним, что в начале ноября доли в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта" (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод), которые обеспечивали фактический контроль над ними со стороны неформальной финансово-промышленной группы "Приват" Игоря Коломойского, были изъяты государством. Руководителем обеих компаний был назначен Корецкий, ранее возглавлявший сеть АЗС WOG.

Недавно он также заявлял, что в планах компании на 2023 год – добыть 1,45 миллиона тонн нефти и 1,04 миллиарда кубометров газа. На сегодняшний день "Укрнафта" имеет 3700 нефтяных и газовых скважин, 89 месторождений, 451 АЗС почти во всех регионах страны,