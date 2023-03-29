"Укрнафта" планирует нарастить добычу нефти: готовят процедуру для привлечения партнеров

ПАО "Укрнафта" в 2023 году планирует увеличить добычу нефти до 1,45 млн. тонн за счет приобретения новых лицензий, разработки экспериментальных скважин, определения потенциальных реальных запасов и бурения новых активных скважин.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрнафта".

По словам директора ПАО "Укрнафта" Сергея Корецкого, сегодня у компании 3700 нефтяных и газовых скважин, 89 месторождений, 451 АЗС почти во всех регионах страны,

В ближайшем будущем "Укрнефть" имеет большой потенциал нарастить добычу нефти и газа. В планах компании на 2023 год добыть 1,45 млн т нефти и 1,04 млрд м3 газа.

Отмечается, 80% этого прироста компания может обеспечить из имеющихся месторождений, для чего специалисты до 1 мая готовят процедуру для привлечения партнеров и ранжируют все участки и скважины в зависимости от их перспективности.

Часть "Укрнафты" может бурить собственными силами. На часть месторождений есть возможности привлекать партнеров – профессиональных специалистов Украины и других стран.

Еще 20% дополнительной добычи компания будет способна получить путём приобретения новых лицензий, разработки экспериментальных скважин, определения потенциальных реальных запасов и бурения новых активных скважин в будущем.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" планирует воплотить в этом году амбициозный план - отказаться от импорта природного газа путем увеличения внутренней добычи для удовлетворения потребностей страны даже в условиях полномасштабной войны с РФ.

В марте НАК "Нафтогаз Украины" запустил две новые мощные скважины, которые дают 300-400 тысяч кубометров газа в сутки.