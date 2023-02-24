Україна планує цього року відмовитися від імпорту газу, - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план – відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

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Про це заявив у інтерв’ю агентству Bloomberg голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За його словами, такий амбітний план вимагає від "Нафтогазу" збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній – на 16%.

Чернишов також не передбачає територіальних втрат або знищення газовидобувних потужностей, які можуть становити ризик для діяльності.

За його словами, наразі збитки, завдані російської агресією на нафтогазові об'єкти, вже складають близько 1 мільярда доларів.

"Збільшення внутрішнього виробництва є нашою стратегічною метою, і ми повинні самі цим займатися. Це не просто питання бізнесу — це питання виживання та незалежності України", — заявив Чернишов.

Міжнародний валютний фонд наприкінці минулого року підрахував, що в 2023 році Україні потрібно буде закупити 5 млрд кубометрів газу. На те ж саме розраховує і "Нафтогаз" при найгіршому сценарії, сказав очільник відомства

За останні місяці державне підприємство імпортувало менше газу, ніж планувалося, щоб допомогти виробляти електроенергію після того, як інфраструктура постраждала від авіаударів Росії.

За словами Чернишова, компанія закупила близько половини із запланованих з кінця жовтня 2 млрд кубометрів палива.

Він назвав зусилля національних виробників газу зберегти видобуток "героїчним вчинком", а також відзначив, що тепла погода теж допомогла Україні пережити зиму.

За словами Чернишова, "Нафтогаз" забезпечив постачання газу по всій країні і навіть у такі райони, як Донецька область, де тривають важкі бої.

Очільник "Нафтогазу" підкреслив, що наразі "основний план - це покладатися на себе".

Як раніше повідомляв Чернишов, АТ "Укргазвидобування" (УГВ) розпочало 3D сейсморозвідувальні дослідження у західних регіонах України.

За 2022 рік попри війну і її наслідки УГВ пробурило 47 нових свердловин, що є показником, який практично не відрізняється від довоєнного.

Більше того, "Нафтогаз" збільшив видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології і обладнання. Так, у Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу.

Нагадаємо, щоб зробити проходження цьогорічного опалювального сезону ще більш сталим, у кінці грудня НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу.