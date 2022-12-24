"Нафтогаз" домовився про додаткову поставку в України майже півмільярда кубометрів газу

Щоб зробити проходження цьогорічного опалювального сезону ще більш сталим, за цей тиждень НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку майже півмільярда кубів газу.

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Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Маємо новини на фронті енергетичної дипломатії. Радий повідомити, що ми домовилися про поставку майже півмільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців», — зазначив Чернишов.

За його словами, водночас для підтримки електрогенерації, що потерпає від постійних ворожих атак з боку Росії, Україна цьогоріч потребує ще трохи менше 2 млрд куб. м газу.

"Я дуже радий, що ми зможемо допомогти із забезпеченням України природним газом протягом зими в цій надзвичайній ситуації", — додав Хельге Хаугане, старший віце-президент з питань газу та електроенергії в Equinor.

Зазначимо, Кабінет міністрів передав “Нафтогазу” 12,7 млрд гривень для закупівлі газу.

Нагадаємо, 7 листопада оператор газосховищ України компанія “Укртрансгаз” розпочала відбір газу зі сховищ. На початок сезону відбору в українських газосховищах за оцінкою уряду вдалося накопичити 14,6 млрд куб. м газу.