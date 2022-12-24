"Нафтогаз" договорился о дополнительной поставке в Украину почти полмиллиарда кубометров газа

НАК "Нафтогаз Украины" в течение недели привлек почти полмиллиарда кубометров газа для прохождения зимнего периода с помощью партнеров.

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Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

"Имеем новости на фронте энергетической дипломатии. Рад сообщить, что мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов", - отметил Чернышев.

По его словам, в то же время для поддержки электрогенерации, страдающей от постоянных вражеских атак со стороны России, Украина в этом году нуждается еще чуть менее 2 млрд куб. м газа.

"Я очень рад, что мы сможем помочь с обеспечением Украины природным газом в течение зимы в этой чрезвычайной ситуации", - добавил Хельге Хаугане, старший вице-президент по газу и электроэнергии в Equinor.

Отметим, Кабинет министров передал "Нафтогазу" 12,7 млрд гривен для закупки газа.

Напомним, 7 ноября оператор газохранилищ Украины компания "Укртрансгаз" начала отбор газа из хранилищ. К началу сезона отбора в украинских газохранилищах по оценке правительства удалось накопить 14,6 млрд куб. м газа.