В Україні розпочали сертифікацію "Укртрансгазу" як оператора газосховищ за правилами ЄС

Оператор сховищ газу АТ "Укртрансгаз" подав до Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), запит на сертифікацію як оператора газосховищ за європейськими правилами.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 28 січня повідомила пресслужба АТ.

У компанії зазначили, що цим кроком вона виконала вимоги українського законодавства і перейшла до здійснення процедури сертифікації, яка набула чинності 25 січня.

Голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов зазначив, що проходження процедури сертифікації щодо європейських регламентів дозволить зберігати в українських газосховищах стратегічні запаси палива країн ЄС.

"Хоча закон і дає нам можливість подати запит до Регулятора протягом одного місяця з дня, коли Порядок набирає чинності, ми зробили цей крок уже на другий робочий день. Команда Укртрансгазу зібрала та підготувала всі необхідні для сертифікації документи у максимально стислі терміни, адже ми усвідомлюємо важливість цієї процедури для безпеки постачання газу не тільки в Україні, а й у Європі", — прокоментував очільник "Укртрансгазу" Роман Малютін.

За процедурою регулятор починає перевірку документів, отриманих разом із запитом, та з'ясування важливих умов сертифікації обставин.

До системи "Укртрансгазу" входять 12 підземних сховищ, 100% якої належить НАК "Нафтогаз України", загальною проєктною ємністю 31 млрд. куб. м.

Україна за час повномасштабної війни з РФ підтвердила свій статус надійного бізнес-партнера за будь-яких обставин. В цей же час європейський споживач вже зрозумів, що Росія не є надійним постачальником.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС значно скоротилася. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.