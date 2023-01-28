В Украине начали сертификацию "Укртрансгаза" как оператора хранилищ по правилам ЕС

Оператор хранилищ газа АО "Укртрансгаз" подал в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запрос на сертификацию как оператора газохранилищ по европейским правилам.

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Об этом 28 января сообщила пресс-служба АО.

В компании отметили, что этим шагом она выполнила требования украинского законодательства и перешла к осуществлению процедуры сертификации, которая вступила в силу 25 января.

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев отметил, что прохождение процедуры сертификации европейских регламентов позволит хранить в украинских газохранилищах стратегические запасы топлива стран ЕС.

"Хотя закон и дает нам возможность подать запрос к Регулятору в течение одного месяца со дня, когда Порядок вступает в силу, мы сделали этот шаг уже на второй рабочий день. Команда "Укртрансгаза" собрала и подготовила все необходимые для сертификации документы в сжатые сроки, ведь мы осознаем важность этой процедуры для безопасности поставок газа не только в Украину, но и в Европе", - прокомментировал глава "Укртрансгаза" Роман Малютин.

По процедуре регулятор начинает проверку документов, полученных вместе с запросом, и установление важных условий сертификации обстоятельств.

В систему "Укртрансгаза" входят 12 подземных хранилищ, 100% которой входит в НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд. куб. м.

Украина за время полномасштабной войны с РФ подтвердила свой статус надежного бизнес-партнера при любых обстоятельствах. В то же время европейский потребитель уже понял, что Россия не является надежным поставщиком.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину доля России на газовом рынке ЕС значительно сократилась. Поэтому, по мнению экспертов, Россия уже не сможет давить на европейский газовый рынок.