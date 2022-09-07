Ненадежный поставщик: доля российского газа в ЕС упала с 40% до 9%

Еврокомиссия предложит государствам членам ЕС установить предел границы цены российского газа, а также ввести другие меры для уменьшения последствий энергетического кризиса.

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Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы предложили предельную цену на закупку российского газа. Цель очень четкая. Мы должны сократить российские поступления, которые Путин использует для финансирования войны против Украины. Именно сейчас наши усилия оправдываются. В начале войны доля российского газа составляла 40% от всего импортируемого газа. Сегодня она снизилась до 9% нашего газового импорта", - сказала Урсула фон дер Ляен.

Кроме того, европейцы смогли заполнить общие хранилища газа на 82 процента, что является лучшим показателем за предыдущие годы.

Также благодаря диверсификации путей энергоснабжения ЕС увеличил доставку сжиженного (LNG) или трубопроводного газа из США, Норвегии, Алжира, Азербайджана и других поставщиков.

По словам Урсулы фон дер Ляен, в настоящее время Норвегия поставляет в ЕС больше газа, чем Россия. При этом ЕС продолжает массировать инвестиции в развитие внутренних возобновляемых источников через программу RePowerEU.

Напомним, страна-агрессор РФ продолжает энергетический шантаж Европейского союза.

"Газпром" 31 августа сообщил, что полностью остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку" и начал планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.

В свою очередь, в Европейском союзе. заявили, что готовы к полному прекращению поставок газа из России.