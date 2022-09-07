Ненадійний постачальник: частка російського газу в ЄС впала з 40% до 9%

Єврокомісія запропонує державам членам ЄС встановити граничну межу ціни російського газу, а також запровадити інші заходи для зменшення наслідків енергетичної кризи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.

"Ми запропонували граничну ціну на закупівлю російського газу. Мета є дуже чіткою. Ми маємо скоротити російські надходження, які Путін використовує для фінансування війни проти України. Саме зараз наші зусилля виправдовуються. На початку війни частка російського газу становила 40% від усього імпортованого газу. Сьогодні вона знизилася до 9% від нашого газового імпорту", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, європейці змогли заповнити спільні сховища газу на 82 відсотки, що є кращим показником за попередні роки.

Також завдяки диверсифікації шляхів енергопостачання ЄС збільшив доставку скрапленого (LNG) або трубопровідного газу з США, Норвегії, Алжиру, Азербайджану та від інших постачальників.

За словами Урсули фон дер Ляєн, наразі Норвегія постачає до ЄС більше газу за Росію. При цьому ЄС продовжує масовані інвестиції в розвиток внутрішніх поновлювальних джерел через програму RePowerEU.

Нагадаємо, країна-агресор РФ продовжує енергетичний шантаж Європейського союзу.

"Газпром" 31 серпня повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.

У свою чергу у Європейському союзі заявили, що готові до повного припинення постачання газу із Росії.