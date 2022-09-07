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Ненадійний постачальник: частка російського газу в ЄС впала з 40% до 9%
Єврокомісія запропонує державам членам ЄС встановити граничну межу ціни російського газу, а також запровадити інші заходи для зменшення наслідків енергетичної кризи.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.
"Ми запропонували граничну ціну на закупівлю російського газу. Мета є дуже чіткою. Ми маємо скоротити російські надходження, які Путін використовує для фінансування війни проти України. Саме зараз наші зусилля виправдовуються. На початку війни частка російського газу становила 40% від усього імпортованого газу. Сьогодні вона знизилася до 9% від нашого газового імпорту", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Крім того, європейці змогли заповнити спільні сховища газу на 82 відсотки, що є кращим показником за попередні роки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також завдяки диверсифікації шляхів енергопостачання ЄС збільшив доставку скрапленого (LNG) або трубопровідного газу з США, Норвегії, Алжиру, Азербайджану та від інших постачальників.
За словами Урсули фон дер Ляєн, наразі Норвегія постачає до ЄС більше газу за Росію. При цьому ЄС продовжує масовані інвестиції в розвиток внутрішніх поновлювальних джерел через програму RePowerEU.
Нагадаємо, країна-агресор РФ продовжує енергетичний шантаж Європейського союзу.
"Газпром" 31 серпня повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.
У свою чергу у Європейському союзі заявили, що готові до повного припинення постачання газу із Росії.