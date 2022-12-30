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Категория
Энергетика
Дата публикации

Газ в Украине в 2022 году хранили компании из 27 стран мира

Газ в Украине в 2022 году хранили компании из 27 стран мира

В 2022 году заказчиками услуг украинских ПХГ были 1100 компаний из 27 стран мира. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

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"То есть портфолио клиентов "Укртрансгаза" - Оператора газохранилищ Украины не просто осталось на довоенном уровне, а продолжило расти", - отметили в компании.

Общая география заказчиков услуг украинских ПХГ охватила три континента: Европу, Азию и Северную Америку.

"В сумасшедших и традиционно завышенных планах россиян развязанная ими война должна нас сломать. Если не за три дня, то на протяжении зимы точно. А мы не только удерживаем показатели, но и даже продолжаем достигать новых вершин", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним, в середине октября в связи с понижением цен на газ на европейских рынках Украина увеличила прием природного газа из Европы.

Кроме того, "Нафтогаз" имеет предварительные договоренности о поставках природного газа из-за недавно открытого Балтийского газопровода (Baltic Pipe) в объеме 1 млрд куб м. Однако, учитывая все еще высокие цены на газ, компания не располагает необходимыми средствами для импорта газа через Baltic Pipe.

Автор:
Вита Молодан