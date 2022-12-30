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Газ в Україні в 2022 році зберігали компанії з 27 країн світу
У 2022 році замовниками послуг українських ПСГ були 1100 компаній з 27 країн світу. Про це 30 грудня повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".
"Тобто портфоліо клієнтів Укртрансгазу — Оператора газосховищ України не просто залишилось на довоєнному рівні, а продовжило зростати", — зазначили в компанії.
Загальна географія замовників послуг українських ПСГ охопила три континенти: Європу, Азію та Північну Америку.
"У божевільних і традиційно зверхніх планах росіян розв’язана ними війна мала нас зламати. Якщо не за три дні, то впродовж зими точно. А ми не лише втримуємо показники, а й навіть продовжуємо досягати нових вершин", — зауважили в "Нафтогазі".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, в середині жовтня у зв'язку зі зниженням цін на газ на європейських ринках Україна збільшила прийом природного газу з Європи.
Крім того, "Нафтогаз" має попередні домовленості про постачання природного газу через нещодавно відкритий Балтійський газопровід (Baltic Pipe) в обсязі 1 млрд куб м. Однак, враховуючи все ще високі ціни на газ, компанія не має в своєму розпорядженні необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe.