Україна збільшила обсяги прийому газу з ЄС на тлі зниження цін

У зв'язку зі зниженням цін на газ на європейських ринках Україна з 15 жовтня 2022 року збільшила прийом природного газу з Європи. Про це свідчать оперативні дані "Оператора ГТС України", передає інформаційне агентство "Інтерфакс".

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14 жовтня заявка на надходження газу до України з боку ЄС складала близько 3 млн куб м, а вже 15-16 жовтня вона збільшилася до 9,4-9,5 млн куб м, 17 жовтня – до 7,8 млн куб м.

Відомо, що постачання газу в Україну за цей період припадає на Молдову, яка закачує газ у ПСГ України, та приватні компанії. Заявку на 18 жовтня збільшено до 12 млн куб м.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренко, компанія у серпні-вересні імпортувала 120 млн куб. м газу власним коштом, без використання кредитів. Тобто в цей час "Нафтогаз" закуповував близько 2 млн куб м на добу.

Крім того, "Нафтогаз" має попередні домовленості про постачання природного газу через нещодавно відкритий Балтійський газопровід (Baltic Pipe) в обсязі 1 млрд куб м. Однак, враховуючи все ще високі ціни на газ, компанія не має в своєму розпорядженні необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe.

Станом на початок жовтня Україна була готова до опалювального сезону на 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.