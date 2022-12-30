Конец газовой иглы. В 2023 году "Газпром" может сократить добычу на 20% из-за потери европейского рынка и невозможности диверсификации поставок.

В 2021 году "Газпром" олицетворял власти Кремля в Европе, в 2022 году из-за рекордных цен на газ этот монополист стал самой прибыльной компанией в России. Но в этом же году компания постепенно начала сдавать свои позиции из-за того, что Европа начала отказываться от российского газа. 2023 год станет для компании провальным. Российский газовый монополист вряд ли сможет достичь доходов 2022 г., и будет вынужден сократить добычу на 20%.

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В первом полугодии 2022 года российский газовый монополист "Газпром" получил рекордную прибыль в 2,5 трлн рублей (около 53 млрд долларов) . Это больше, чем компания суммарно заработала за 2020 и 2021 годы. Половину этой прибыли российское правительство забрало у компании в виде налогов , а собрание директоров компании решило не делиться доходами с акционерами и не выплачивать дивиденды.

Компания "Газпром", в отличие от той же "Роснефти", была для Кремля не просто инструментом для зарабатывания денег на энергоресурсах. Россияне использовали газ как оружие и с помощью цен на этот энергоресурс сначала давили на правительства стран восточной Европы, а впоследствии спровоцировали энергетический кризис в Европейском союзе, из- за чего цена на газ в течение 2021 года выросла в несколько раз . Поэтому «Газпром», являющийся монополистом по добыче и продаже природного газа, долгое время был для Кремля серьезным политическим инструментом, позволяющим лоббировать свои интересы в европейской политике.

После начала широкомасштабной войны в Украине этот инструмент стал ломаться. Из-за российской агрессии Еврокомиссия разработала план отказа ЕС от российских энергоресурсов REPowerEU и начала его успешно воплощать в части газа . Уже в начале сентября доля "Газпрома" на европейском рынке упала с 40% до 9% , а апофеозом этого стало разрушение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" , за которыми, скорее всего, стоят сами россияне . Поэтому уже в ноябре "Газпром" вынужден был сократить экспорт более чем на 40%, а добыча почти на 20% .

В настоящее время в "Газпроме" делают ставку на диверсификацию поставок газа в Китай, атакже создание газового хаба в Турции , а также заявляют о готовности запустить ранее остановленный газопровод "Ямал-Европа". Однако ни одно из этих азиатских направлений не сможет компенсировать для компании потерю европейского. рынке, а "Ямал-Европа", который идет через Польшу вряд ли будет запущен по политическим причинам. Поэтому в 2023 году Газпром будет вынужден сократить добычу на 15-20%.

Утрата ключевого рынка

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что сейчас у Газпрома рекордный обвал по экспорту газа. В этой связи в компании делают соответствующие заявления о расширении экспорта, запуске совместно с Турцией газового хаба, а также запуске месторождений, которые станут ресурсной базой наращивания поставок в восточном направлении.

“Несмотря на все заявления о переориентации, понятно, что ключевым для российского газа был европейский рынок. В этом году россияне сначала заставляли страны ЕС рассчитываться с ними "в рублях", затем применили показательное наказание в виде ограничения поставок газа в отдельные страны. Это привело к тому, что Еврокомиссия приняла меры по сокращению потребления российского газа странами блока. Если раньше доля россиян на европейском рынке была 40%, то сейчас это менее 10%. В целом в ЕС готовятся к полному прекращению поставок российского газа, а также предпринимают другие шаги по стабилизации рынка и внедряют предельные цены и готовятся к совместным закупкам газа”, - говорит Ницович.

Он говорит, что будущее у "Газпрома" будет достаточно невеселым. Поэтому компания сейчас делает все, чтобы показать, что они владеют ситуацией, расширяют и диверсифицируют свой экспорт.

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Билявский говорит, что 2022 год для "Газпрома" стал годом глубокого провала. Об этом сигнализирует тот факт, что компания несколько раз отказывалась платить дивиденды своим акционерам в апреле, июне и октябре 2022 года.

“Фактически выплаты дивидендов несколько раз откладывались, это отражалось на цене акций “Газпрома”. Это первый симптом, как температура у больного. Газпром не выполнил свои обязательства перед акционерами в 2022 году и не выполнит их в 2023 году, это нужно понимать”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что главным ударом для компании стала утрата трубопроводных поставок на рынок ЕС. Хотя есть определенные оживления в сегменте поставок газа через LNG-терминалы, эти объемы не перекроют масштабные инвестиционные программы, потребности в финансах российского правительства и коррупционные аппетиты в окружении кремлевского диктатора.

Белявский отмечает, что россияне хотели бы запустить снова работающий в реверсном режиме газопровод "Ямал-Европа", однако Польша, через которую проходит этот газопровод, не пойдет на этот шаг.

“Сейчас газопровод работает в реверсном режиме, поэтому газ, который поступает в Германию из Нидерландов, может быть передан Польше, а когда это нужно участок Польша-Германия может работать в аверсном режиме - газ из Польши может попадать в Германию. Поэтому этот газопровод обеспечивает гибкость европейской газотранспортной системы”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что россияне не покидают идеи обстрелов украинской газотранспортной системы, поэтому запуск дополнительных транзитных мощностей, которые заменят транзит по Украине, мог бы несколько развязать руки агрессору.

Разворот на восток и падение добычи

Белявский отмечает, что, несмотря на заявления руководства "Газпрома" о развороте поставок на восточное направление, по сути никакого разворота нет. Трубопроводная поставка газа в Китай в 2022 году действительно выросла по сравнению с 2021 годом, но эти поставки они не перекрывают и не перекроют утраченные объемы на рынке европейского газа.

“В общем, если говорить о перекрытии утраченных объемов на рынке ЕС, тогда нужно говорить о строительстве нескольких нитей “силы Сибири”. Я не думаю, что это будет интересно Китаю. Руководство КНР достаточно активно заиграет с Саудовской Аравией и вряд ли будет серьезно вкладываться в проиграющую в этой войне Россию”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что Китай может предоставлять россиянам газовозы в лизинг, принимая газ в качестве оплаты, а также предоставить им соответствующие узлы для строительства установок по газификации, что позволит России работать на рынке сжиженного газа. Однако у самих россиян таких технологий нет.

При этом рекордные показатели заболеваемости COVID-19 и пандемийные ограничения в Китае могут привести к масштабному экономическому кризису в этой стране, что скажется на ВВП Китая и его способности импортировать энергоресурсы. Таким образом, "Газпрому" вряд ли удастся увеличить поставки газа в КНР в следующем году.

"Падение экспорта в ЕС, невозможность увеличения сбыта в азиатско-тихоокеанский регион, а также невозможность расширения сбыта на внутреннем рынке приведут к тому, что в 2023 году "Газпром" будет вынужден сократить добычу на 20%", - говорит Белявский.

Ницович отмечает, что россияне не смогут самостоятельно расширить пропускную способность газопровода "Сила Сибири", на который так рассчитывает "Газпром". У них есть производство труб, но история с турбинами компании Siemens показала , что россияне не могут самостоятельно обслуживать такое оборудование.

«Итак, если будут реализовываться такие проекты, россияне будут рассчитывать на китайские технологии и реализовывать эти проекты совместно с китайскими компаниями. Но для столь масштабных проектов нужны многомиллиардные инвестиции. В условиях, когда у компании происходит огромное падение экспорта и экспортной выручки, есть вопрос путем чего будет создаваться этот инвестиционный ресурс?”, - говорит эксперт.

Он отмечает, что если раньше у россиян была возможность строить эти газопроводы, на которых обогащались соответствующие подрядные компании, то сейчас там будет вопрос насколько накопленный финансовый ресурс позволит это делать. Понятно, что в текущем году доходы россиян от экспорта нефти и газа побили рекорды, но преимущественно из-за роста цены, а не объемов. Но в следующем году у них не будет такой возможности, поскольку заработало нефтяное эмбарго, россияне дискредитировали себя на европейском рынке газа и потеряли там свою долю. Поэтому возникает вопрос, насколько Газпром эффективен, чтобы продавать кому-то свой газ.

“Добыча также сворачивается, что показано в отчете главы “Газпрома” Алексея Миллера сокращение добычи. Большое внимание там уделяется тому, чтобы сбыть газ на внутреннем рынке, но опять же это не компенсирует потерю европейского рынка. Соответственно они будут вынуждены сокращать добычу, консервировать инвестиционные проекты особенно если мы говорим об арктических месторождениях. Там расчет был на западные инвестиции. Сейчас этого не будет”, – говорит Ницович.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что сейчас россияне поставляют в Китай до 10 млрд куб. м газа, тогда как в ЕС в полномасштабное вторжение поставлялось 155 млрд куб. м газа.

Сейчас "Газпром" поставляет в ЕС 18 млрд куб. м в год через Украину и еще 20 млрд. куб. м из-за ГТС Украины, но здесь ситуация крайне нестабильная.

«Восстановление поставок другим способом или запуск Ямал-Европа невозможно, «Северный поток» также невозможен. Поэтому вследствие отсутствия флота газовозов и технологии сжижения газа, "Газпром", начиная со следующего года, будет компанией, которая будет в основном ориентирована на внутренние поставки. То есть львиная доля добываемого газа будет направляться для внутреннего потребления это около 500 млрд куб. м. А из экспортных 200 млрд останется может четверть, может, 80 млрд куб. м. А на все остальное будет сокращение добычи”, – говорит эксперт.

Он отмечает, что Турецкий хаб для российского газа сейчас только заявления. На самом деле, Турция довольно давно является газовым хабом и транзитирует не только российский, но и азербайджанский газ.

“В том случае, как будут реализованы проекты строительства газопроводов через Каспийское море в Турцию, может попадать газ из Туркменистана, Казахстана и Узбекистана. Хотя эти страны и ориентированы в основном на Китай. Но в этом случае Россия будет среди сильных конкурентов. И главную роль в хабе будут играть не россияне, а турки”, – говорит Рябцев.