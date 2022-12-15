Без нефтедолларов. Как после вступления в силу нефтяного эмбарго и ограничения цен Россия будет терять возможность финансировать войну в Украине.

5 декабря одновременно начали действовать эмбарго на поставки морским путем российской нефти, а также ограничение цен на российскую нефть, продаваемую в третьи страны. Вопреки опасениям участников рынка после 5 декабря мировые цены на нефть не выросли, а упали. Долгий переходный период от анонса ограничений до начала действия санкций дал европейскому бизнесу время диверсифицировать поставки и заменить российскую нефть. Однако россияне также получили время для диверсификации сбыта.

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Высокая чувствительность русского бюджета от нефтегазовых доходов является слабым местом для русской экономики. Поэтому нефтяное эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза и ограничение цены на продажу российской нефти в третьи страны в теории должны стать одними из самых мощных санкционных инструментов, который лишит Кремль возможности вести военную кампанию в Украине.

Этот вопрос был довольно чувствительным и для Европы, которая довольно долгий период жила в тесной кооперации с российским бизнесом и до поры рассчитывала на российскую ресурсную базу. Переходный период от анонса эмбарго ЕС до начала его действия длился почти пол года и давал время европейскому бизнесу переориентироваться на поставки нефти из других источников. С другой стороны, россияне также получили возможность диверсифицировать свой сбыт и смягчить удар от потери премиального европейского рынка. Поэтому лимит на цену российской нефти , продаваемой в третьи страны, имеет целью ограничить нефтяные доходы Кремля даже в случае диверсификации сбыта.

Главными тезисами скептиков, выступавших против санкции и кремлевской пропаганды, были тезисы о том, что бизнес в ЕС не сможет эффективно заместить российскую нефть и нефтепродукты , что приведет к росту цен на ресурс, а впоследствии и на нефтепродукты в Европе. С другой стороны, ближайшие союзники Украины считают, что действующий лимит на российскую нефть марки Urals в 60 долларов за баррель не будет эффективным и не нанесет достаточного удара по способности Кремля финансировать военную кампанию в Украине.

Однако вопреки всем опасениям в первую неделю действия ограничений 5-11 декабря мировые цены на нефть не начали расти, а продолжили падать. В частности, Brent колебалась в комфортном для нефтеперерабатывающих предприятий коридоре 75-85 долларов за баррель, а основная российская марка нефти Urals за первую неделю ограничений упала в цене с 62 до 49 долларов за баррель.

Хотя россияне и пытаются противодействовать западным санкциям диверсифицируя сбыт, готовя указы о "минимальной цене" на нефть и теневой флот для ее контрабанды , на нефтяные котировки в мире сейчас влияют заявления Кремля, а более глобальные процессы связаны со спросом на нефть в Китае. и инфляцией в США .

Вопреки рекордному росту поставок российской нефти в Индию и сохранению поставок в Европу по нефтепроводу "Дружба", общий объем экспорта российской нефти и ее добыча по прогнозам Международного энергетического агентства из-за санкций будет сокращаться .

Цены на Urals падают, а Китай ищет возможности увеличить поставки нефти из Персидского залива

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что вопреки прогнозам по которым цена на российскую нефть будет расти до значения установленного G7 лимита, цены на основную российскую марку Urals после 5 декабря упали до уровня 47 долларов за баррель и продолжают держаться в пределах значений, что значительно ниже установленного G7 ценового предела. Кроме этого, с введением эмбарго упали и фактические отгрузки нефти.

“Я ожидал обратного эффекта, что котировки пожмут потолок. Однако страхи потребителя подвергнуться санкциям победили. Поэтому номинаций на российскую нефть практически нет. Особенно хорошо это прослеживается по активности российских портов и танкеров рядом с ними, сильно снизившейся с вступлением эмбарго в действие”, - говорит Белявский.

Он также обращает внимание на трехдневный визит лидера КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию , результатами которого могли стать договоренности об увеличении отгрузок саудовской нефти в Китай. На Китай, являющийся одним из крупнейших потребителей нефти, российские нефтяники очень рассчитывают как на альтернативный источник сбыта после эмбарго в ЕС.

“Я не исключаю, что там были достигнуты договоренности о новых объемах поставок нефти. Скептики сразу скажут, что этого не может быть, потому что есть лимиты объемов поставок и так далее. Но лимиты объемов добычи странами-экспортерами ОПЕК+ регламентируются по определенному портфелю контрактов и не распространяются на форс-мажорные поставки нефти, которыми могут быть признаны поставки нефти в Китай”, - говорит эксперт.

По его словам, сразу после визита китайского лидера саудиты откорректировали прогноз роста профицита своего бюджета на следующий год, вместе с тем фьючерсы на нефть в следующем году не больше чем в текущем. Это говорит о том, что стороны могли договориться об увеличении товарооборота и фактических отгрузках нефти.

Вместе с этим страны ОПЕК+ не сократили добычу, как этого хотели россияне, а один из крупнейших добытчиков нефти в Европе Норвегия вообще планирует увеличить добычу. Таким образом, по мнению эксперта, Россию постепенно вытесняют с глобального рынка нефти, несмотря на то, что у россиян остается такой покупатель как Индия.

Санкции не рассчитаны на мгновенный эффект, а ценовое ограничение от G7 может быть пересмотрено

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович считает, что оценивать влияние нефтяного эмбарго и ограничение цены на российскую экономику пока рано. Однако уже сейчас можно увидеть, что трейдеры соблюдают режим эмбарго, а доля отгрузок российской нефти на экспорт после 5 декабря упала до 50%.

“Но россияне также воспользовались переходным периодом, чтобы подготовиться изменить географию экспорта и сформировать теневой танкерный флот, с помощью которого они рассчитывают обходить ограничения. С другой стороны, мы видим, что существующие ограничения цены достаточно комфортны для россиян и они продолжают экспортировать нефть в третьи страны, пользуясь услугами западных компаний в транспортировке и страховании западные, поскольку легко вписываются в эти ограничения”, - говорит Ницович.

Таким образом, по мнению эксперта, эмбарго и ценовые ограничения с одной стороны не сильно влияют на мировой рынок нефти, а с другой - эффективность санкций может зависеть от способности россиян переориентировать свой экспорт из Европы в третьи страны, такие как Индия и Китай.

Однако мы видим, что такие третьи страны ориентируются не только на Россию и пытаются диверсифицировать поставки нефти. В этом контексте интересен визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию результатом которого стали договоренности об увеличении отгрузок нефти в КНР из этого региона”, - говорит Ницович.

Он отмечает, что Саудовская Аравия имеет возможность увеличивать добычу даже в рамках квот ОПЕК, поэтому эта страна может вполне комфортно замещать долю России на мировом рынке нефти. Хотя, конечно, такие страны Саудовская Аравия заинтересованы в том, чтобы цены на нефть в мире оставались относительно высокими.

В настоящее время ряд стран уже отказался от российской нефти, хотя та нефть, которая уже была загружена и еще едет в эти страны, она не под действие эмбарго. Европейские и американские компании еще продолжают предоставлять услуги по страхованию и логистике, обслуживая поставки нефти в страны, не установившие эмбарго, но соблюдающие ценовое ограничение в 60 долларов за баррель.

“Важно понимать, что ценовой потолок в 60 долларов за баррель является динамичным и может быть пересмотрен в зависимости от ситуации, которая сложилась на рынке. Сейчас мы видим, что российская нефть торгуется со значительным дисконтом, поэтому такие страны как Турция, Индия и Китай покупают ее по цене, значительно ниже установленной Большой семеркой. Однако если целью эмбарго и ограничений является лишить Россию дополнительных доходов и поколебать ее экономическую способность вести войну, очевидно, что ограничение цен должно быть пересмотрено в сторону снижения”, - отмечает Ницович.

В ответ на эмбарго Россия может сократить добычу, но это не повлияет на мировые рынки.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в ответ на эмбарго россияне могут анонсировать сокращение добычи. В таком случае их нынешние основные покупатели, такие как Китай и Индия пойдут искать нефть на других рынках, что может спровоцировать рост цен.

Однако текущая ситуация свидетельствует о том, что ресурс на рынке есть. Когда один из крупнейших мировых потребителей нефти ЕС, отказывается от морских поставок нефти из России на рынке не произошло коллапса. Напротив, соотношение спроса и предложения привело к тому, что цены на нефть опустились до значений между 70 и 80 долларов за баррель», – говорит эксперт.

Сиренко отмечает, что в таком ценовом диапазоне достаточно комфортно чувствует себя нефтеперерабатывающая отрасль, поскольку при снижении цены на нефть у нефтепереработки растет маржинальность.

“Если цена на нефть выше 90 и даже 100 долларов за баррель, маржинальность НПЗ падает, поскольку потребители не готовы платить за бензин и дизельное топливо высокие цены. К тому же во многих странах действуют регуляция и ограничение цен на топливо. Но если цены на нефть будут держаться в коридоре 75-85 долларов за баррель, это активизирует нефтеперерабатывающие предприятия и приведет к появлению на рынке большого количества нефтепродуктов. Это позволит стабилизировать цены на топливо на довольно продолжительный период”, - говорит Сиренко.

Он отмечает, что главная нефтяная компания России "Роснефть" может сильно пострадать от нефтяного эмбарго и ценовых ограничений. Они уже лишены возможности продавать нефть на премиальном европейском рынке, а также постепенно упускают возможность экспорта нефтепродуктов. Санкции в отношении российских нефтепродуктов вступают в силу в феврале. Однако уже сейчас у них проблемы, поскольку западные банки не кредитуют сделки их клиентов.

Однако проблемы российской нефтегазовой отрасли начались еще раньше, когда из России ушли крупнейшие нефтесервисные компании. Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие мощности нужно регулярно обслуживать, без технологий у россиян начнет падать качество и ломаться оборудование на заводах. Хотя они смогут протянуть в таком режиме несколько лет, потом у них начнутся существенные проблемы», – говорит Сиренко.