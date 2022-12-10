Китай хоче почати купувати нафту та газ за юані

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив лідерам арабських держав, що Пекін починає працювати над механізмом, який дозволить купувати нафту та газ за юані. Ця ідея є частиною плану Китаю щодо виведення своєї валюти на міжнародний рівень та послаблення впливу долара США на світову торгівлю.

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Про це повідомляє Reuters.

Принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів два арабських саміту з китайським лідером, які мали на меті показати "вплив принца в регіоні" та його бажання підтримувати партнерські відносини з Китаєм. Саме на цих заходах Цзіньпін виступав з заявою щодо купівлі енергоносіїв за юані.

Reuters зазначає, що загалом зближення Саудівської Аравії та Китаю викликає занепокоєння у США. Але, незважаючи на те, що ці країни підписали кілька угод про стратегічне та економічне партнерство, політологи прогнозують, що відносини між країнами залишаться здебільшого пов’язаними з енергетичними інтересами.

Нагадаємо, обкладена санкціями Росія намагається покращити свої стосунки з Китаєм. Зокрема, російський монополіст "Газпром" переводить на юані і рублі оплату постачання газу до Китаю. Згідно з додатковою угодою, яка вже набрала чинності, 50% оплати буде проводитися в рублях, а 50% - у юанях.

В той же час Пекін продовжує отримувати економічну вигоду з Росії, купуючи енергоносії зі знижками, але на політичній арені намагається відсторонитися від РФ.

Раніше Bloomberg зазначав, що російський президент Володимир Путін міг шукати дипломатичного прикриття від Індії та Китаю, але отримав від них сигнали невдоволення. Так, президент Китаю застеріг його від будь-якого використання ядерної зброї, а прем’єр-міністр Індії чітко заявив, що країни, які розвиваються, відчувають "дуже гострий біль" через розпалювання конфлікту продовольчої та енергетичної безпеки.