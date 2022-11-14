- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Сі Цзіньпін та Байден про війну РФ проти України: ядерні загрози неприйнятні
Президент Джозеф Байден 14 листопада на полях саміту G20 зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Лідери обговорили низку питань, окремо зупинилися на російсько-українській війні.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Відомо, що питання війни Росії проти України та погроз Росії щодо використання ядерної зброї підняв Байден.
"Президент Байден і президент Сі зійшлися на тому, що ядерна війна ніколи не повинна розпочатися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили, використання або загроза застосування ядерної зброї неприйнятні", — розповіли в Білому домі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В рамках обговорення цієї теми, Байден звернув увагу на провокації КНДР щодо застосування ядерної зброї.
У своїй промові, присвяченій оголошенню "часткової" мобілізації в Росії для продовження війни проти України, президент РФ Володимир Путін звернувся до "деяких високопоставлених представників провідних держав НАТО", вказавши, що Росія "також має у своєму розпорядженні різні засоби ураження".
За словами Путіна, при загрозі територіальної цілісності його країни Росія "безумовно" використовує для свого захисту і всі засоби, що є в її розпорядженні, додавши, що "ті, хто намагається шантажувати ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".
В ГУР спростували інформацію про можливість ядерного удару Росії по Україні в найближчий час.
Військові експерти припускають, що постійні розмови російських політиків про застосування ядерної зброї в Україні — лише спосіб вплинути на рішучість західних союзників Києва.