Сі Цзіньпін та Байден про війну РФ проти України: ядерні загрози неприйнятні

Президент Джозеф Байден 14 листопада на полях саміту G20 зустрівся зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Лідери обговорили низку питань, окремо зупинилися на російсько-українській війні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Відомо, що питання війни Росії проти України та погроз Росії щодо використання ядерної зброї підняв Байден.

"Президент Байден і президент Сі зійшлися на тому, що ядерна війна ніколи не повинна розпочатися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили, використання або загроза застосування ядерної зброї неприйнятні", — розповіли в Білому домі.

В рамках обговорення цієї теми, Байден звернув увагу на провокації КНДР щодо застосування ядерної зброї.

У своїй промові, присвяченій оголошенню "часткової" мобілізації в Росії для продовження війни проти України, президент РФ Володимир Путін звернувся до "деяких високопоставлених представників провідних держав НАТО", вказавши, що Росія "також має у своєму розпорядженні різні засоби ураження".

За словами Путіна, при загрозі територіальної цілісності його країни Росія "безумовно" використовує для свого захисту і всі засоби, що є в її розпорядженні, додавши, що "ті, хто намагається шантажувати ядерною зброєю, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

В ГУР спростували інформацію про можливість ядерного удару Росії по Україні в найближчий час.

Військові експерти припускають, що постійні розмови російських політиків про застосування ядерної зброї в Україні — лише спосіб вплинути на рішучість західних союзників Києва.