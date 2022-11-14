Си Цзиньпин и Байден о войне РФ против Украины: ядерные угрозы неприемлемы

Президент Джозеф Байден 14 ноября на полях саммита G20 встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Лидеры обсудили ряд вопросов, отдельно остановились на российско-украинской войне.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Известно, что вопрос войны России против Украины и угроз России по использованию ядерного оружия поднял Байден.

"Президент Байден и президент Си сошлись на том, что ядерная война никогда не должна начаться и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули, что использование или угроза применения ядерного оружия неприемлемы", — рассказали в Белом доме.

В рамках обсуждения этой темы Байден обратил внимание на провокацию КНДР относительно применения ядерного оружия.

В своей речи, посвященной объявлению "частичной" мобилизации в России для продолжения войны против Украины, президент РФ Владимир Путин обратился к "некоторым высокопоставленным представителям ведущих государств НАТО", указав, что Россия "также располагает различными средствами поражения".

По словам Путина, при угрозе территориальной целостности его страны Россия "безусловно" использует для своей защиты и все имеющиеся в ее распоряжении средства, добавив, что "те, кто пытается шантажировать ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторона".

В ГУР опровергли информацию о возможности ядерного удара России по Украине в ближайшее время.

Военные эксперты предполагают, что постоянные разговоры российских политиков о применении ядерного оружия в Украине - лишь способ повлиять на решимость западных союзников Киева.